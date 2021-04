S výchovou hokejistů mají pomoci spádové oblasti. Část klubů s novým návrhem zatím nesouhlasí

Vedení Českého hokeje čeká na zpětnou vazbu klubů na systém fungování tzv. spádových oblastí. Podle něj by měla probíhat spolupráce centrálního týmu s ostatními celky v regionu. Tak aby všechny kluby udržovaly společnou filozofii výchovy mladých hokejistů. Praha 14:32 23. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí hokejisté se učí bruslit (ilustrační foto) | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

„Systém spádových oblastí navržený Českým svazem ledního hokeje pro mládež je zajímavá myšlenka, která už ve Finsku funguje. Předpokládám, že je to idea, kterou se svaz bude chtít ubírat, a tento projekt ještě dále upravovat. Tak, jak nám ho poslali, je za mě neakceptovatelný,“ popsal pro Radiožurnál Jan Peterek.

Podobně jako sportovní ředitel hokejového Třince vidí navrhovaný systém spádových oblastí i v dalších extraligových klubech.

„Náš klub určitě není principiálně proti tomuto návrhu, nicméně je v něm třeba dořešit spoustu otázek, aby byl vůbec realizovatelný,“ říká mluvčí hokejistů Českých Budějovic Tomáš Kučera.

Dvě třetiny reprezentantů prošly malými či středními kluby. Podle hokejového svazu je role těchto týmů ve výchově nezastupitelná a do velkých klubů by talentovaní hráči měli odcházet až v období okolo čtrnácti nebo patnácti let.

„Za nás by to tak asi být mělo. Tak jako tak bychom to dělali tak, že ve starších třídách – v osmé nebo deváté – by ti nejšikovnější stejně odcházeli do větších klubů,“ tvrdí předseda hokejových Teplic Martin Cimrman.

Rozdíloví hráči

Zavedení spádových oblastí a pozdější přestupy talentovaných hokejistů do centrálních klubů, kterých je v návrhu 18, by podle prezidenta pražské Kobry Miloslava Šeby vedlo k vychovávání většího počtu rozdílových hráčů:

„Jakmile se začnou brzy dávat do jednoho klubu, tak nebudou mít takový icetime, protože svou první lajnu budou mít pravděpodobně obsazenou.“

Od kategorie dorostu by pak už pohyb hokejistů v republice nebyl ničím omezený.

„Kluby se rozhodly a měly za úkol k tomu dát vyjádření. Za HC Sparta Praha jsme šéftrenér mládeže i já poslali nějaké připomínky, protože si myslíme, že spádové oblasti nejsou adekvátně rozdělené podle klubů,“ říká sportovní ředitel hokejové Sparty Petr Ton.

Spádové oblasti by měly podle návrhu kopírovat rozložení krajů a jako jejich centra by měly sloužit kluby se statusem Akademie Českého hokeje. Má to ale své výjimky, třeba v Olomouckém kraji žádná akademie není.