Série mezi Kometou a Spartou bude mít obrovský náboj. Očekávám velké emoce, říká expert Procházka

Hokejisté Sparty a Brna v úterních 19 hodin rozehrají semifinále extraligového play-off. Papírovým favoritem série jsou Pražané, kteří ovládli základní část, přes Kometu se jim ale ve vyřazovací části dosud nikdy nepodařilo postoupit. Ve čtvrtek rozehrají sérii Hradec Králové a Pardubice. „Týmům čtvrtfinále vyšlo úspěšně a na semifinále jsou dobře připravení," myslí si expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Mohla si extraliga přát lepší semifinálové dvojice z pohledu rivality mezi týmy? Kterou rivalitu vnímáš jako silnější?

Více mnou rezonuje Sparta a Kometa, ale i východočeské derby bývá hodně akční. Z historického hlediska ale mají duely mezi Spartou a Brnem větší náboj.



Sparta vyřadila Třinec a Kometa přešla přes Karlovy Vary – ale až o tři dny později. Existuje ve více dnech odpočinku nějaká výhoda?

Myslím, že v přípravě na sérii dny odpočinku nerozhodují. Oba týmy odehrály slušné série, Sparta odehrála méně zápasů, ale semifinálové duely jsou o něčem jiném. Týmům čtvrtfinále vyšlo úspěšně a na semifinále jsou dobře připravení. Únava jde stranou a emoce převahují.

Brněnská Kometa zvládla vyhrát poslední tři série play-off proti Spartě. Dá se spoléhat na historickou úspěšnost a měla by být Sparta nervózní? Nebo je to spíše téma pro fanoušky?

Myslím, že spíše jen pro fanoušky, hráči to tak neberou. Soupisky se navíc už hodně proměnily. Letošní zápasy v základní části byly dost vyrovnané, uvidíme spoustu rozdílových hráčů, spoustu emocí a parádní hokej.

Sparta byla v základní části dominantním týmem prakticky v každé činnosti, jedinou slabinou byla hra v oslabení. Kometa ale v letošním play-off nevstřelila v přesilové hře gól. Zůstane to tak?

To nemůžu vědět, ale čísla ukazují, že oslabení na straně Sparty není ideální. Kometa se bude chtít zlepšit, protože přesilové hry budou klíčové a rozhodují zápasy – to samé na straně Sparty.

Bude to jeden z hlavních bodů přípravy? Kladou na přesilové hry a oslabení trenéři větší důraz?

Souhlasím. Oba týmy na sebe budou perfektně připravené, měly na to dostatek času. Mohou si vyzkoušet jiné plány, připravit se na útočnou hru nebo rozehrávku soupeře. Podrobná příprava je důležitá, stejně jako schopnost zareagovat na jiného soupeře.

Martine, jaký druh přesilovky máš rád? Často se říká, že pokud nepřijdeš o puk, soupeř se rychleji unaví, ale nepřijde tolik střel. Máš radši, když jde na branku jedna střela za druhou, nebo si raději ponecháš puk na hokejce déle?

To je těžké. Fanoušci by byli rádi, kdyby hráči pálili z každé pozice, ale soupeř může střelu zablokovat. Poté to tedy vypadá, že tým drží puk až moc dlouho, ale hráči se snaží najít ideální pozici. Někdy kritizujeme málo střelby, ale jde spíše o využití správného momentu. Moderní hokej je o dobrém pohybu, blokování střel a přesouvání do volného prostoru. Tady se ukáže šikovnost hráčů.

Lze sáhnout k tomu, že budeš nejlepší hráče bránit nepříjemnou osobní obranou? Jde například o Filipa Chlapíka, aktuálně nejproduktivnějšího hráče Sparty v play-off. Poté se ale můžou otevřít jiná okénka na střelu nebo přihrávku.

Pokud budete vědět, koho bránit, tak se na tom taktika postavit dá. Prostor se poté může otevřít jinde, oba týmy na to ale budou připraveni.

Na druhé straně musíme vyzdvihnout jméno Petera Muellera, autora pěti branek ve čtvrtfinále. Kdo největší hvězdy doplní? Kteří hráči tě zajímají nejvíc?

První útok Sparty je nesmírně silný. Tomáš Hyka, Michal Řepík i Vladimír Sobotka budou pro Spartu důležití. Na straně Brna mě zaujal Kristián Pospíšil, který umí střílet branky, ale také soupeře vyprovokovat k menším trestům.

Komu z těch dvou semifinálových sérií bude trenér reprezentace národního týmu nejméně? Hráči z vypadnutého týmu by mohli posilnit soupisku na přípravu na mistrovství světa.

Hráči o tom vůbec nepřemýšlí, všichni chtějí získat extraligový titul se svým klubem. Radim Rulík je navíc zastáncem toho, že nebere hráče, kteří jsou po sezoně unavení nebo už ten velký úspěch oslavili – svým způsobem už vrcholu dosáhli a je těžké rychle najít další motivaci. Takže já všem přeji, ať se v play-off udrží co nejdéle a na konci můžou oslavit titul.