Praha proti Brnu. ‚Čeká nás těžká série,‘ shodují se kabiny Sparty i Komety před startem semifinále

„Emoce k hokeji patří, ale člověk se musí držet a nesmí oplácet. Myslím, že jsme se už ponaučili, přestože jsme prošli jen přes čtvrtfinále. Čeká nás ještě dlouhá cesta,“ liboval si útočník Sparty Filip Chlapík po postupu mezi čtyři nejlepší týmy extraligy.

Chlapík tehdy ještě nevěděl, kdo bude soupeřem Pražanů. Stejně jako Kometa – ta po postupu přes Karlovy Vary čekala na výsledek poslední série, nebylo tedy jasné, jestli na souboj rivalů dojde.

„Za mě jsou se Spartou vždy nejlepší zápasy jak v Brně, tak v Praze. Každý se na ně těší a dokáže se nabudit. Bude to těžké, ale věřím, že se nám zápasy povedou,“ doufá obránce Komety Marek Ďaloga.

„Věřím, že když si člověk dá do hlavy vítěznou mentalitu, tak to může pomoct. Postup do semifinále byl jeden z cílů, my ho sice splnili, ale hotovo ještě nemáme. Chceme jít dále,“ burcuje spoluhráče kapitán Brna Jakub Flek, který zná vyprodanou O2 arenu z minulého mistrovství světa v dresu národního týmu. Teď už je ale v Praze jako soupeř Sparty.

Pražané se suverénním náskokem třinácti bodů vyhráli základní část a po pěti těsných zápasech vyřadili Třinec – právě zkušenost ze čtvrtfinále by se jim mohla proti Brnu hodit, zápasy s Třincem totiž často otáčeli.

„Jde o zkušenosti našeho týmu. Věříme, že každý zápas dokážeme obrátit na naší stranu,“ dodává útočník Sparty Chlapík.

První semifinálový duel začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos i s glosami experta Martina Procházky na stanici Radiožurnál Sport, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.