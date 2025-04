VIDEO: Basketbalový výskok na ledě. Gólový účet série Sparty s Kometou odstartovala chyba obránce Mikliše

Kometě Brno vyšel vstup do semifinálové série i díky špatnému rozhodnutí sparťanského obránce Ondřeje Mikliše. Ten si na modré čáře zahrál na basketbalistu, ale puk nezasáhl. Kometa pak využila brejk a branka Jakuba Fleka vedla k první ze dvou výher Komety v sérii. Patří občas výskoky i do hokeje? Na to odpoví expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 22:42 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Miklišovo zaváhání vedlo k prvnímu gólu celé semifinálové série. V 17. minutě prvního duelu v přečíslení našel Šimon Stránský Jakuba Fleka, který zamířil do odkryté branky. V 456 zápasech má bilanci 150 gólů a stejně asistencí.

Po čtyřech zápasech je série mezi Spartou a Kometou vyrovnaná. Pátý zápas se bude hrát ve středu v Praze a jistý je i šestý duel, který budou v pátek hostit opět hokejisté Brna.

Patří občas výskoky i do hokeje? Nebo se už malí hokejisté učí, že se mají držet při zemi. Vyskočil někdy pro puk do vzduchu Martin Procházka? Na to olympijský vítěz odpoví na úvod jeho pořadu Čistá hra už v úterý od 10 hodin na stanici Radiožurnálu Sport.