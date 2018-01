'Tam, kde hraju, se nestřídá tak rychle.' František Ptáček si užil poslední sekundy ve Spartě

„Kdo říkal, že je to naposledy? Uzavření soupisek je až o půlnoci,“ smál se s nadsázkou František Ptáček po posledním střídání v dresu Sparty.

„Bylo to příjemné, ještě pár vteřin před koncem jsem věřil, že to bude i vítězné,“ říkal František Ptáček a narážel na to, že jeho Sparta ztratila zápas s Kometou v závěru a prohrála v prodloužení.

Ptáček si na začátku užil přesně 32 sekund na ledě. „Asi bych tam byl i dýl, ale všichni šli vystřídat, jak Kometa, tak Sparta. Vypadalo by to blbě, kdybych nešel. Jak teď hraju hokeje, tak tam se nestřídá takhle rychle,“ usmíval se.

Startem proti Kometě se dostal Ptáček na 1210 zápasů a v této statistice je v extralize historicky druhý, se Spartou získal čtyři mistrovské titulu a u hokeje zůstal. Trénuje mládež, k tomu studuje, ale výstroj ještě úplně odložit nechce.

„Vůbec nevím, od toho mám agenta a neřeším to. Když něco bude, tak bude. Když ne, tak ne. S agentem jsem ani nerozvázal smlouvu, určitě má nějaké finty, on tak fungoval,“ říká František Ptáček, který v extralize odehrál přes 1200 zápasů.

Jeho symbolické rozlučkové střídání v dresu Sparty ale možná nebylo poslední.