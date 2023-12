Tři góly za čtyři minuty. ‚Zůstali jsme pozitivní,‘ zdůrazňuje po obratu sparťanský střelec Chlapík

Ještě šest minut před koncem prohrávali hokejisté Sparty v Plzni 1:2, pak ale třemi góly během čtyř minut otočili skóre a slavili tak šestou extraligovou výhru v řadě. Vítězný zásah si připsal útočník Pražanů Filip Chlapík. Plzeň 9:51 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté pražské Sparty David Němeček a Aaron Irving slaví gól | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Střídačka zůstává pozitivní pořád. Kdyby to bylo o dva tři góly, tak je to jiné, ale tím, že to bylo o jeden, tak to nám pomáhá zůstat ve hře a věřit. Síla v týmu je velká, i ta duševní,“ těšilo po skvělém závěru zápasu v Plzni sparťanského útočníka Filipa Chlapíka.

Ten musel pochválit gólmana Josefa Kořenáře, který svými zákroky často napravoval chyby svých spoluhráčů a udržel hosty ve hře o body.

„Je skvělý. Každý zápas potřebujete, aby brankář zachytal. A to naši gólmani dělají, chyby se ale stávají. Je tam nějaká myšlenka která se nepovede, ale to v tomto zápase plynulo z toho, že Plzeň hrála dobře,“ chválí západočeské hokejisty Chlapík.

Domácí Škoda přitom odehrála výborný zápas, právě na Josefu Kořenářovi ale téměř pokaždé ztroskotala. Nejvíce šanci zahodil kapitán Jan Schleiss.

„Dvakrát jsem šel dobře ze strany, tam to šlo vždycky přetáhnout trochu dál a mohl jsem zasouvat do prázdné branky. Jednou jsem se stáhnul do středu, tam mi stačilo vystřelit. Něco jako Chlapík, střelu po ledě,“ posteskl si plzeňský Jan Schleiss a zmínil jednoduché zakončení Filipa Chlapíka.

Sparta tak stáhla náskok vedoucích Pardubic, které reprezentují na Spenglerově poháru v Davosu, na rozdíl dvou bodů.

„I když je přeskočíme, tak budou mít zápasy k dobru. Počítá se až play-off, ale každý tým má ligu chtít vyhrát, včetně nás. Chceme skončit první a přeskočit je. Zápasů je do konce ještě dost, může se stát cokoli a my se snažíme pilovat hru na play-off,“ zdůrazňuje útočník Pražanů Filip Chlapík.

