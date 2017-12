Nasadit montérky a do práce, burcuje Lukáš Pech. Hokejová Sparta znovu padá tabulkou

Nedaří se na Letné, nejde to ani v O2 areně. Sparta Praha není ve fotbale ani v hokeji tam, kde by si přála. Zatímco fotbalisté mají teď dlouhou pauzu před startem jara, hokejisté jdou do reprezentační přestávky s vědomím tří proher v řadě. Naposledy 3:6 doma s Litvínovem. Praha 9:15 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Pech | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Něco jsme si k tomu řekli, ale víc k tomu říkat nechci. Každý musí začít sám za sebe,“ vyprávěl po prohře s Litvínovem 3:6 Lukáš Pech.

Mezi novináře hodně dlouho po poslední siréně, v šatně si celý tým měl co říct a z hlasu Lukáš Pecha bylo znát, jak se současná hokejová Sparta trápí. Za prohru mohly přesilovky a také slabá produktivita Pražanů.

Skoro devět tisíc fanoušků vidělo nejen přestřelku na závěr, ale také třetí prohru Sparty v řadě. Znamená to deváté místo v tabulce a čas na vylepšení výkonů v reprezentační pauze. Jenomže je to výhoda mít herní pauzu teď během herní krize?

„Nevím, někomu to pomoct může. Kdyby se hrálo, možná by to bylo lepší, ale aspoň si řekneme, co chceme hrát. Každý se v tom musíme najít, nasadit si montérky a jít do práce,“ přemýšlí Lukáš Pech.

Do zmíněných montérek patří celá hokejová výstroj, ze které je nejvíc vidět samozřejmě dres. Ten s velkým S na prsou by Pražané rádi viděli výš než ve druhé polovině tabulky. Přitom to ještě nedávno vypadalo se Spartou nadějně, zvedala se. Jenomže pak přišla série tří porážek v řadě při nelichotivém skóre 8:17.

„Je jasné, že nás takovéhle prohry sráží dolů, ale můžeme si za to sami. Musíme se z toho vyhrabat, nemůžeme říkat, že je ještě dost zápasů, už není na co čekat, musíme začít vyhrávat,“ říká útočník, který dal ve 28 zápasech osm gólů.

Po reprezentační Spartu čeká těžký předvánoční program. Nejdřív na ledě první Plzně, pak doma s Brnem.

„Máme těžké soupeře, ale pro nás je teďka těžký každý. Strašně vypadáváme z tempa zápasů, nejsme dostatečně agresivní a jsme slabí v soubojích,“ pojmenovává hlavní příčiny Lukáš Pech.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 11. 12. 2017) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 30 17 5 5 3 108:64 66 2. Mountfield HK 32 16 6 3 7 89:57 63 3. HC Vítkovice Ridera 30 15 2 4 9 93:73 53 4. HC Oceláři Třinec 30 14 3 4 9 81:72 52 5. HC Kometa Brno 29 12 3 7 7 89:68 49 6. HC Olomouc 30 9 6 6 9 71:76 45 7. Aukro Berani Zlín 30 9 6 4 11 72:82 43 8. BK Mladá Boleslav 31 10 3 4 14 71:77 40 9. HC Sparta Praha 30 10 3 4 13 81:92 40 10. HC Dynamo Pardubice 30 9 4 4 13 74:89 39 11. Bílí Tygři Liberec 29 8 6 1 14 70:92 37 12. Piráti Chomutov 30 7 4 7 12 73:92 36 13. HC VERVA Litvínov 30 8 4 3 15 68:89 35 14. HC Dukla Jihlava 29 6 5 4 14 63:80 32