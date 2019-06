Hokejová Sparta představila další posilu, do klubu se vrací reprezentant Řepík

✒️ | Reprezentační útočník MICHAL ŘEPÍK se vrací do svého mateřského klubu! Vítej doma ve Spartě!

📰 Více na webu: https://t.co/g6DeTfrIi6 pic.twitter.com/PW0kRCqF6G — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) June 18, 2019

Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Michal Řepík. Účastník posledních čtyř světových šampionátů i olympijských her v Pchjongčchangu se vrací do svého mateřského klubu po roce a půl. Klub to uvedl v úterý na svém twitteru.