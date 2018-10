Sparta chtěla faulovat naše hráče, naznačil trenér Zlína. ‚Takový pokyn nepřišel,‘ reaguje soupeř

Hokejisté Zlína zabrali a po třech porážkách v řadě zvítězili na ledě pražské Sparty 5:1. Zlínský trenér Robert Svoboda přesto po zápase spokojený nebyl. Rozzlobily ho poslední sekundy utkání, kdy po bitce před hostující bránou na zemi zůstal ležet zlínský obránce Daniel Gazda. Praha 11:23 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závěr utkání Sparty se Zlínem poznamenala bitka. Zleva Daniel Gazda ze Zlína, Zach Sill ze Sparty a Michal Poletín ze Zlína. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Mrzí mě, že utkání skončilo nesmyslnou zákeřností a udělalo to kaňku na jinak pěkném utkání,“ řekl Radiožurnálu Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Závěr zápasu hokejové Sparty se Zlínem poznamenala bitka. Více si poslechněte v reportáži Václava Rokyty.

Bitka ze závěrečných sekund zápasu zkazila zlínskému kouči Robertu Svobodovi dojem z celého utkání.

Zlínský bek Gazda totiž zůstal po Černochově úderu do obličeje ležet na zemi a z ledu musel odjet za pomoci spoluhráčů. Záznam si můžete prohlédnout zde.

Sparťanský útočník sice dostal pět minut a trest do konce zápasu, zlínský kouč ale po utkání prohlásil, že zákrok by podle něj měl mít i nějakou disciplinární dohru.

„Pokud zůstane hráč ležet tímhle způsobem, tak si myslím, že to k tomu nepatří. Nebo respektive, jestli to k tomu patří, tak pak jsou důsledky, které z toho musí vyplynout. Už jenom ta skladba ze strany soupeře hráčů, kteří tam byli, tak asi měli jiný záměr,“ dodal trenér Zlína.

Se Svobodovým tvrzením, že sparťanská lavička v závěru duelu na led schválně poslala čtvrtou formaci, aby vyprovokovala bitku, zásadně nesouhlasil jeden ze sparťanských trenérů Jaroslav Nedvěd.

Litvínov znovu vede extraligu, přímém souboji ukončil sérii Hradce Číst článek

„Přijde mi nechutné, nedůstojné extraligy, aby někdo obviňoval soupeřova trenéra, že tam někoho záměrně nasadil s takovým cílem. Možná tam hraje roli frustrace. Vidím, že je konec, že už s tím nic neudělám, ale vůbec nevidím do hlavy hráčům, kteří tam byli. Žádný takový pokyn na milion procent ze strany realizačního týmu nepřišel,“ řekl Nedvěd.

Asistent sparťanského trenéra Uwe Kruppa navíc přiznal, že s tím, aby kouč na led poslal hokejistu s cílem někoho zfaulovat nebo dokonce zranit, se během celé své kariéry nesetkal.

„Ani v Americe, ani v Rusku, ani ve Finsku, ani v Bulharsku, kdekoliv jsem hrál. Nezažil jsem to. Nikdy jsem žádný takový pokyn nevydal, ani jsem ho nikdy nedostal. Ani si nedovedu představit, že by to někdo udělal,“ dodal sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Jestli tedy zákrok jeho svěřence Jiřího Černocha na zlínského beka Daniela Gazdu bude mít nějakou dohru, bude jasné v příštích dnech.