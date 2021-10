Sparta promrhala vedení ve čtvrtém zápase v řadě. ‚Chybí osobní zodpovědnost a obětavost,‘ říká Ptáček

„Opět jsme ztratili jasně vyhrané utkání a je to bohužel počtvrté v řadě. Musíme s tím něco udělat, protože tohle nejde, nikdy jsem to nezažil. Říkáme si k tomu něco, ale asi je to pořád málo. Musíme něco změnit, i když nevím momentálně co, protože jsem pořád, abych to řekl slušně, naštvanej. Musí se naštvat i ti hráči,“ reagoval na zatím poslední extraligovou prohru na olomouckém ledě hlavní trenér Sparty Josef Jandač.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejová Sparta má problémy se závěry zápasů. Poslechněte si názor bývalého obránce Františka Ptáčka

Možné příčiny popsal i bývalý sparťanský obránce František Ptáček. „Chybí větší osobní zodpovědnost a obětavost. A jak se říká ‚chtít sežrat puk‘ a nedovolit soupeři vůbec ohrozit bránu.“

František Ptáček odehrál v české extralize přes 1200 zápasů, během kterých prožil řadu krizových situací i období. Díky velkým zkušenostem tak může přesně říct, jakým způsobem se propracovat zpátky na vrchol.

„Vždycky jsem byl zastáncem toho, aby každý začal u sebe a dělal poctivě i tu méně oblíbenou práci. Každý to má jinak, každý je jinak nastavený, ale musí začít dělat i věci, které mu nevoní a pak to může přinést úspěchy,“ myslí si Ptáček.

Plzeň předvedla proti Spartě velký obrat, dramatickou přestřelku rozhodl Blomstrandův hattrick Číst článek

Trojnásobný vítěz české extraligy také popisuje, jak důležité je atmosféra v kabině i rozpoložení klíčových hráčů.

„Ideální je, když to nějaký lídr a hvězda nakopne, vyzdvihne a probudí ten tým. Na druhou stranu si tým může i sednout, stmelit se, říct si k tomu něco. Obě cesty vedou k úspěchu a je jedno, která to bude,“ doplňuje bývalý elitní obránce Sparty František Ptáček.

O nynější krizi Pražanů bude řeč i v pravidelném úterním pořadu Čistá hra Martina Procházky. Poslechnout si ho můžete na Radiožurnálu Sport.