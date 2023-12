Můžeme porazit každého, říká brankář Pardubic Klouček. Těší ho volný den před semifinále

Pardubičtí hokejisté jsou v semifinále Spengler Cupu. Rozhodli o tom svou druhou turnajovou výhrou, kdy porazili finský tým Kalpa Kuopio 2:1. Vítěznou branku vstřelil v 58. minutě Tomáš Zohorna. Východočeši získali pět bodů, svou skupinu vyhráli a postoupili přímo do semifinále. Mají tak v nabitém programu turnaje další den odpočinku navíc. Davos 14:01 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Pardubic Tomáš Zohorna slaví gól | Foto: ČTK/AP, Melanie Duchene | Zdroj: Profimedia

Pardubičtí měli možný postup do semifinále ve svých rukách. A dokázali to využít. I když výhra nad finským týmem vůbec nebyla snadná. Pomohl k tomu i pardubický brankář Milan Klouček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejisty Pardubic Milana Kloučka a Roberta Kousala po postupu do semifinále Spengler Cupu

„Hrozně jsem si to užil. Hlavně jsem chtěl pomoct týmu k vítězství, to se povedlo, jsem za to obrovsky rád. Výborně jsme blokovali, ke střelám jsme je skoro nepouštěli, za to musím kluky pochválit. Kalpa hrála slušně, kolikrát jsem musel puky hledat, výborně clonili. Škoda jen vyloučení, těch jsme měli hodně, možná jsme je tím dostali do hry. Skvěle jsme bránili a Zohy (Tomáš Zohorna) pak dal na 2:1. Pak už jsme si to pohlídali,“ popisuje zápas Klouček.

Finové potřebovali bodovat, aby se udrželi ve hře o přímý postup, a podle toho zápas i vypadal, jak říká pardubický hokejový útočník Robert Kousal.

„Prohráli, tak chtěli za každou cenu vyhrát. Bylo to takové létavé, mají hodně dobrých bruslařů. My jsme makali a dovedli jsme to do vítězného konce,“ chválí Kousal.

Pardubičtí hokejisté jsou v semifinále Spenglerova poháru. Nad finským Kuopiem zvítězili těsně 2:1 Číst článek

Pardubičtí ale budou muset určitě zlepšit disciplínu, vyloučených bylo tentokrát moc.

„Před kluky, co oslabení hrajou, smekám klobouk, je to hodně náročné, ještě tolik minut. Tomu se chceme v příštím zápase vyvarovat,“ zdůrazňuje pardubický útočník.

Díky prvnímu místu ve skupině získali Východočeši další den volna. A to se v nabitém programu turnaje počítá.

Takhle dnes Tomáš Zohorna vystřelil @HCPCE výhru 2:1 nad KalPou Kuopio a přímý postup do semifinále #SpenglerCup pic.twitter.com/PRU7PXHgQK — Tipsport extraliga (@telhcz) December 28, 2023

„Kdybychom prohráli, měli bychom snad tři zápasy v řadě. To je pak dost důležitá výhra. Teď si odfrkneme, v sobotu budeme čerství do semifinále,“ plánuje Robert Kousal.

Stejně to vidí i pardubický brankář. „Věděli jsme, že když vyhrajeme, budeme mít volno. Jsme za to obrovsky rádi a můžeme si to jak užít, tak připravit se na semifinále. Je to hodně znát, nabereme síly. Koho dostaneme v semifinále, to je vcelku jedno, můžeme porazit každého, máme strašně kvalitní tým a hrajeme výborně,“ věří v sílu týmu Milan Klouček.

O postup do finále se utkají Východočeši v sobotu.

Naším soupeřem v semifinále bude vítěz pátečního čtvrtfinále mezi Kanadou a KalPou. #hockeytown #SpenglerCup pic.twitter.com/DuIhUyvNgC — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) December 28, 2023