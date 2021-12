Organizátoři zrušili kvůli koronaviru Spenglerův pohár. Hokejisté Sparty to zjistili krátce před odletem

Hokejový Spenglerův pohár, na kterém měla hrát i Sparta, byl den před startem zrušen. Organizátoři ho odřekli kvůli koronaviru stejně jako loni. Pražané se nepříjemnou zprávu dozvěděli krátce před odletem do Davosu, kam se měli přesunout v sobotu dopoledne. Davos (Švýcarsko) 11:36 25. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spenglerův pohár se od prvního ročníku konaného v roce 1923 nebude hrát teprve pošesté. Ilustrační foto | Foto: Niclas Jönsson | Zdroj: Reuters

Zatímco před rokem byl 94. ročník turnaje zrušen již na konci září, tentokrát se tak stalo na poslední chvíli. Podle webu deníku Blick bylo důvodem sedmnáct pozitivně testovaných hráčů v týmu domácího Davosu, který měl být v základní skupině jedním ze soupeřů Sparty.

Koronavirus již předtím zasáhl do plánovaného složení turnaje. Start odřekla reprezentace Kanady a poté i Ambri-Piotta, která je od neděle v karanténě. Místo nic se na Spenglerově poháru měly představit Slovan Bratislava a výběr kanton Bern složený z hráčů SC Bern, Bielu a SCL Tigers Langnau.

Vyplnila se tak slova trenéra Sparty Josefa Jandače, který se po čtvrtečním extraligovém zápase s Třincem k turnaji vyjadřoval opatrně.

„Podmínky se několikrát změnily a reglement turnaje bude možná pohyblivý. Loni se to zrušilo, letos je to na hraně. My se musíme několikrát před odjezdem testovat a budeme testovaní každý den i tam. Nevím, co by se stalo, kdyby tam byl někdo pozitivní a jak by se třeba měnil formát turnaje,“ řekl Jandač. Nákaza v domácím týmu nakonec akci pro letošek zrušila úplně.

Spenglerův pohár se od prvního ročníku konaného v roce 1923 nebude hrát teprve pošesté. Neuskutečnil se také v letech 1939, 1940, 1949, 1956 a loni.