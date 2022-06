Teprve třetí. Gólman Francouz se může v případě zisku Stanley Cupu zařadit po bok českých legend

Hokejisté Colorada sice třetí finále Stanley Cupu na ledě Tampy prohráli, ale stále mají k poháru blíž. Na zápasy totiž vedou 2:1. Poprvé v závěrečné sérii o titul si za Colorado zachytal gólman Pavel Francouz, který je po Dominiku Haškovi teprve druhým Čechem, který si zachytal ve finále play-off zámořské NHL. New York 12:04 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz v brance Colorado Avalanche | Zdroj: Reuters

Hokejisté Colorada sice třetí finále Stanley Cupu na ledě Tampy prohráli, ale stále mají k poháru blíž. Na zápasy totiž vedou 2:1.

Poprvé v závěrečné sérii o titul si za Colorado zachytal gólman Pavel Francouz, který je po Dominiku Haškovi teprve druhým Čechem, který si zachytal ve finále play-off zámořské NHL.

Trenér Colorada Jared Bednar po třetím finále přiznal, že nemá rád podobná rozhodnutí jako je střídání gólmanů. A právě díky tomu se dostal ve finále poprvé do branky Pavel Francouz.

Aby to měli komentátoři jednodušší, říkají Francouzovi Frankie. Ten šel do branky za stavu 5:2 pro soupeře z Tampy. Rychle inkasoval, ale pak už další gól v zápase nepadl. Colorado i tak drží vedení v sérii, je to 2:1.

Dva pamětníci

Francouz se může stát třetím českým brankářem, který získá Stanley Cup. Ke dvěma pohárům dotáhl tehdy Detroit Dominik Hašek, jinak to měl Roman Turek, který v roce 1999 slavil jako druhý gólman Dallasu.

Shodnou okolností viděl to, jak rozhodující branku dal jeho spoluhráč Brett Hull právě Dominku Haškovi. A tak byl Roman Turek první českým hokejistou, který využil nového zvyku, že Stanley Cup cestuje i za hráči do Evropy. Jak říká strážce poháru Phil Pritchard.

„Poprvé jsme pohár přivezli do Česka v roce 1999 pro Romana Turka, brankáře Dallas Stars. Od té doby už jsme byli v Česku často. Vím, že jsme letěli z Toronta do Frankfurtu, ale letadlo mělo v Německu zpoždění, takže byla velká party na letišti, když jsme čekali na pohár. Pak bylo vidět, jak je Roman hrozně vděčný, že může pohár ukázat ve svém rodném městě svým nejbližším. Už je to 23 let zpátky, pak toho bylo v Česku ještě mnoho,“ říká Phil Pritchard, muž z hokejové síně slávy NHL v Torontu, který se do Česka zase brzy vydá.

Buď bude slavit Pavel Francouz v dresu Colorada, nebo potřetí za sebou dvojice z Tampy Palát a Rutta. V sérii hrané na 4 vítězství vede Colorado nad Tampou 2:1 na zápasy.