Tampa v pátém zápase porazila Rangers 3:1 a přiblížila se finále play off NHL. Vítězný gól dal Palát

Hokejisté Tampy Bay zvítězili i díky gólu Ondřeje Paláta z 59. minuty na ledě New Yorku Rangers 3:1, vedou 3:2 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do finále NHL. Obhájce Stanleyova poháru otočil sérii ze stavu 0:2 a k hlavním strůjcům obratu patří český útočník, který si v posledních třech zápasech připsal pět bodů (3+2) včetně dvou vítězných branek. New York 6:36 10. 6. 2022 (Aktualizováno: 8:22 10. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Tampy Bay se radují po gólu Ondřeje Paláta | Foto: Brad Penner | Zdroj: Reuters

První gól padl v polovině utkání, kdy se prosadil domácí bek Ryan Lindgren střelou od levého mantinelu k bližší tyči. Ještě ve druhé třetině vyrovnal ranou od modré čáry Michail Sergačev a po jeho nahození Palát rozhodl v čase 58:10. Ale ne hokejkou, puk změnil směr od kolena českého hráče a zapadl do sítě.

„Měli jsme dobré střídání. Zbývaly dvě minuty, šel jsem před branku a trefilo mě to do kolenního chrániče. Byla to skvělá střela Sergieho,“ řekl Palát o klíčovém momentu zápasu.

„Nebylo to nic mimořádného, ale jednoduchá akce, kterou nacvičujeme pořád. Chlapi jdou do branky, obránci střílí. Náš kapitán (Steven Stamkos) říká: ‚Dělejte tohle častěji a víc, odměna přijde.‘ Jeho slova se naplnila,“ pochvaloval si Sergačev, první hvězdy zápasu.

Gól Ondřeje Paláta

Palát rozhodl i třetí zápas v sérii, tehdy udeřil 42 sekund před koncem. Je prvním hráčem v historii NHL, který dal v jednom play off dva vítězné góly v posledních dvou minutách. Na kontě má v kariéře už jedenáct rozdílových branek, z aktivních hráčů jsou lepší pouze Joe Pavelski (14) a Jevgenij Malkin (13). V tabulce českých hokejistů je druhý za Jaromírem Jágrem (16).

„Pally má mentalitu bojovníka. Je ochotný dělat cokoli a přináší mu to ovoce, protože hraje přesně, jak se má. Ať už to jsou hokejoví bohové nebo karma, na jeho příkladu vidíte, že pokud děláte správné věci, dočkáte se odměny,“ řekl Stamkos, který se po závěrečném klaksonu porval s Alexisem Lafrenierem. Výhru zpečetil Brandon Hagel při hře Rangers bez gólmana.

Sestřih zápasu

Palát skóroval ve třetím utkání v řadě, počtvrté v sérii a s osmi góly v play off je mezi střelci už v první desítce. Za ním je se sedmi trefami Filip Chytil, který minulý zápas po střetu s Victorem Hedmanem nedohrál, ale dal se na páté utkání série s Tampou dohromady a v sestavě Rangers nechyběl.

Tampa těží ze zlepšení v obraně

Vedle Paláta se Tampa Bay může opřít i o zlepšenou hru v obraně. V úvodních dvou zápasech inkasovali Lightning devět gólů, v dalších třech jen čtyři.

„První dvě utkání se nám nelíbila. Špatně jsme některé situace řešili, byli jsme pomalí. Pořád si ale říkáme, že musíme dostat jeden, maximálně dva góly, abychom vyhráli,“ vysvětlil Stamkos. „Našli jsme recept, ale ještě zdaleka není hotovo. Bojují celé play off a víme, že nás čeká nejtěžší zápas. Můžeme se ale spolehnout na naše zkušenosti.“

Rangers v obou předchozích sériích prohrávali 2:3 na zápasy a vyhráli všech pět utkání, v nichž čelili vyřazení.

„Vypadá to, že jsme schopni hrát svůj nejlepší hokej, když jde o všechno. Pojedeme do Tampy vyhrát,“ řekl Lindgren. „Věříme si. Hrajeme opravdu dobře a je to velmi těsná série. Potřebujeme zlepšit závěry, musíme udělat my nějakou extra akci, která by byla rozdílová,“ podotkl útočník Rangers Andrew Copp.

Play off NHL - 5. zápas: Finále Východní konference: New York Rangers - Tampa Bay 1:3 (stav série: 2:3)