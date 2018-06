Hodonín, Brno, Letňany. Stanley Cup dorazí do Česka v červenci, Vrána a Kempný ladí program

Projel se ve Ferrari, byl na rybách, posloužil jako nočník nebo miska pro žrádlo domácím zvířatům. Hokejový Stanley Cup toho při oslavách vítězství v NHL zažil už dost. Na další nevšední místa teď můžou nejslavnější hokejovou trofej vzít i Jakub Vrána a Michal Kempný. Čeští hokejisté ve službách Washingtonu si budou Stanley Cup se svými fanoušky užívat v červenci. Pokud jim ho hvězdný washingtonský kapitán Alexander Ovečkin půjčí. Praha 18:25 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kempný a Jakub Vrána přivezou do Česka Stanley Cup | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Kapitán měl pohár furt u sebe, my jsme se s ním párkrát potkali někde večer, jinak ho měl on. Fakt s ním i spal a moc nám ho nepůjčoval,“ usmál se na Radiožurnálu hokejista Washingtonu Jakub Vrána po návratu do Čech.

Hvězdný ruský útočník Alexandr Ovečkin táhl Washington nejen za historicky prvním Stanley Cupem, ale vytrvale řídil (a dost možná ještě řídí) i následné mistrovské oslavy.

V úterý 10. července by ale kapitán Washingtonu 16kilový stříbrný pohár u sebe mít neměl. Na dvoudenní oslavy by ho totiž měli dostat jeho spoluhráči Jakub Vrána s Michalem Kempným.

„Už jsem si to promítal v hlavě. Určitě bych chtěl pohár ukázat v Hodoníně, kde jsem se narodil, a v Brně, kde jsem strávil většinu kariéry. Zatím jsem tam byl sedm let,“ prozrazuje Michal Kempný.

Jeho spoluhráč Jakub Vrána chce vzít Stanley Cup do Letňan, kde hokejově vyrůstal, a taky na jedno trochu netradiční místo. „Na hřbitov, protože mi umřela babička během sezony. Mám v hlavě pár míst, ale ještě uvidím.“

V kontaktu s Jeřábkem

Ať už ale Jakub Vrána s Michalem Kempným vezmou Stanley Cup kamkoliv, zatím není jisté, jestli ho v Česku budou slavit i oba společně.

„Teď jsme se viděli po dlouhé době, když jsme se rozprchli po sezoně. Určitě si na to sedneme a probereme to,“ říká Kempný.

Na tom, jak bude program oslav v Česku vypadat, se oba čeští vítězové Stanley Cupu podrobně dohodnou se svým agentem Alešem Volkem.

„Jsme v začátcích. Informaci o datu jsme dostali teď, je to pár hodin. Teď na to společně sedneme a uděláme plán, aby to bylo dobré,“ plánuje agent.

V týmu Washingtonu byl i český obránce Jakub Jeřábek, který ale neodehrál dostatečný počet utkání na to, aby mohl být mezi držitele trofeje zařazen. I proto není jasné, jestli se do oslav v Česku zapojí.

„Zatím si píšeme. Je čas. Než pohár přiletí, máme pár dnů, abychom to probrali,“ dodává Jakub Vrána, který u oslav svého prvního Stanley Cupu rozhodně chybět nebude.

Thank you for the warm welcome, DC. What a day. pic.twitter.com/V3EaTzbl7Q — The Stanley Cup (@StanleyCup) 13 June 2018