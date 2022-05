Češi vkročili do Švédských her výhrou nad domácími 2:1. Zářil brankář Langhamer, rozhodl Vrána

Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her úspěšně, domácí výběr udolali ve čtvrtečním duelu 2:1. Severský celek sice měl velkou převahu a více šancí, lekci z efektivity jim ale připravil David Sklenička a Jakub Vrána. Až těsně před koncem snížil Linus Karlsson, který obral excelujícího českého brankáře Marka Langhamera o čisté konto. Stockholm (Švédsko) 21:52 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českých hokejistů | Foto: Simon Hastegård | Zdroj: REUTERS/Bildbyran

V úvodním dějství mohl finský kouče české reprezentace Kari Jalonen vyzdvihnout kompaktní formace, řadu zablokovaných střel i přerušování akcí soupeře už v zárodku. Aktivnější ale byli domácí.

A to i ve druhé třetině. Až přišla 34. minuta, kdy Češi dostali na moment do tlaku dominantní Švédy.

Po ambiciózním objezdu branky a střele Matěje Stránského česká chvíle pokračovala. Byl to opět Stránský, kdo po tvrdém souboji získal za brankou puk. Přihrávkou nabídnul do dobré pozice Davidu Skleničkovi, který navázal na dva zásahy v minulém duelu a náramně se trefil do pravého horního rohu.

Poloprázdná Avicii Arena ve Stockholmu ztichla, domácí hráči ale naopak ještě více ožili. Max Friberg, Linus Karlsson i Oskar Lang se krátce před koncem druhé části dostali do skvělých střeleckých pozic. V tu chvíli ale na sebe začal všechnu pozornost strhávat český gólman Marek Langhamer. Všechny tři vychytal.

Skvělý Langhamer

Show Langhamera pokračovala i v závěrečné třetině. Čtvrt hodiny před koncem nadvakrát zneškodnil pokusy aktivního Karlssona.

Švédské přesilovky se kupily, Češi ale dobře bránili. Co prošlo defenzivním blokem, to zastavil excelující brankář nebo štěstí, když se Jonatanu Berggrenovi před prázdnou kasou svezl puk po hokejce. Domácí měli velkou převahu, ale efektivitu mizernou.

Jakmile se hra zastavila, kamery zabíraly kroutící hlavy severských hráčů. Nechápali.

Tři minuty před sirénou se ještě v kvalitní příležitosti zjevil Bemström, Langhamer však znovu udržel pozici a ránu vykryl. A když čerstvá posila z NHL Jakub Vrána minutu a půl před koncem zvyšoval na 2:0, vypadalo to na naprosto perfektní noc jistého Langhamera.

Devatenáct vteřin před koncem mu ale čistý štít sebral Linus Karlsson, který střílel tak často a vytrvale, že se nakonec z přece jen prosadil, i když do prázdné z dorážky.

I přesto byl ale hlavním důvodem vítězství 2:1 právě český brankář, který zneutralizoval švédskou dominanci.

Výsledek úvodního zápasu Švédských her: Švédsko - ČR 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Branky a nahrávky: 60. L. Karlsson (A. Bengtsson, Pudas) - 34. D. Sklenička (M. Stránský), 59. J. Vrána (M. Stránský, Krejčí). Rozhodčí: Vikman, Heikkinen (oba Fin.) - Persson, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 8434.