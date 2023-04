‚Teď to bolí, ale zpětně budeme rádi,‘ hodnotí druhé místo brankář Machovský. Čeká ho hledání angažmá

Ještě v lednu byl hokejový brankář Matěj Machovský bez angažmá. Za finskou KalPu odchytal jen třináct zápasů a klub se rozhodl opustit. Novou příležitost dostal v Hradci Králové. Na východě Čech se rozchytal do parádní formy. V play-off pomohl Hradci k zisku historického stříbra. Čtvrtému titulu Třince v řadě ale nezabránil. Třinec 9:48 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Hradce Králové Matěj Machovský po prohře v šestém zápase finále play-off extraligy proti Třinci | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Jsem strašně vděčný za to, že mi Hradec podal pomocnou ruku a že mi dal ještě důvěru ke konci. Navíc v play-off, to se často nevidí a já jsem se to jen snažil splácet. To, že jsme to s kluky dotáhli takhle daleko, je hezké. Samozřejmě to teď bolí, ale když se na to člověk podívá zpětně, tak myslím, že za to budeme rádi,“ komentuje pro Radiožurnál Sport finálovou sérii brankář Hradce Králové Matěj Machovský.

Jeho tým ve finále extraligy podlehl Třinci 2:4 na zápasy. I tak je to pro Východočechy nejlepší výsledek v historii. A Machovský k tomuto milníku přispěl téměř 95% úspěšností zásahů. Byl tak třetím nejlépe chytajícím gólmanem play-off.

„Někteří lidé mi psali, že už to mám radši zabalit, že už na to nemám. Těmto lidem bych nejradši ukázal prostředníček. Ale takové lidi občas prostě máte v životě, hřejete si zmiji na prsou. Nakonec se to ale obrátilo, Hradec mi důvěřoval. Za to jsem byl strašně rád a doufám, že jsem je nezklamal,“ popisuje strastiplnou sezonu Matěj Machovský.

Finskou ligu opustil z vlastní iniciativy v polovině ledna. Vedení KaIPy, ve které působil, ale oznámilo, že jej uvolní pouze v případě, když klub dostane náhradu škody za porušení smlouvy. Což se nakonec stalo, a rodák z Opavy tak mohl odejít do Hradce Králové. Východočeši však počítají na novou sezonu s brankářskou dvojicí Kiviaho - Bartošák. Hledání klubu tak nekončí.

„Kéž bych byl na roztrhání, jednou bych si taky rád vybral. Nevím, možná se něco řeší. Musím to příští týden probrat se svým manažerem a uvidíme, jestli tam něco je, nebo budeme ještě čekat. Nevím, uvidím. V tuhle chvíli nejsem o nic chytřejší než vy. Prioritně bych chtěl zůstat v Česku, těch míst není tolik a některá se také rychle rozebrala. Takže uvidíme, musí to dávat smysl i pro mě,“ uzavírá čerstvý extraligový vicemistr Matěj Machovský, který už má na kontě i jedno stříbro se Spartou.

Hokejisté Hradce Králové se stříbrnými medailemi pro vicemistra české extraligy | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia