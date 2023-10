Dali jsme šestnáct gólů za devět zápasů. Směrem dopředu máme problém, ví útočník Plzně Lev

Hokejisté Plzně se dál v extralize trápí, v předehrávce desátého kola podlehli na svém ledě brněnské Kometě 1:2 a v tabulce zůstávají předposlední o skóre před Vítkovicemi. O výhře hostů rozhodli premiérovými góly v sezoně Martin Kohout a Tomáš Vincour, jediným střelcem Škody byl útočník Jakub Lev. Plzeň 11:03 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Plzně Jakub Lev během utkání extraligy proti Třinci | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Odehráno je devět zápasů a my máme šestnáct gólů, ani ne průměr dva na zápas. Hokej o tom je, musíme si góly pomoct. Jakýmikoliv, teď není prostor na hezký hokej. Myslím si, že to je největší kámen úrazu, protože brankáři chytají dobře, tam zkrátka problém není. Ale problém je vpředu, když po devíti utkáních máme takhle málo gólů,“ připomněl zkušený forvard Jakub Lev, co Plzeň nejvíce trápí v úvodu sezony.

Šestnáct branek v devíti duelech znamená nejhorší produktivitu v extralize. Největším problémem svěřenců Petra Kořínka byly přitom i proti Brnu přesilovky. Ze sedmi využili jedinou.

A více než minutovou početní výhodou pět na tři pohrdli. „Měli jsme tam dvakrát prakticky prázdnou bránu. Je potřeba klid v zakončení, trochu jistoty a kvality na holi. Musíme na tom stále pracovat. Nějaké podobné krize už jsem zažil a tohle je zkrátka jediná cesta,“ konstatuje Lev.

Před minulým víkendem se vyjádřil sportovní manažer Škody Tomáš Vlasák, že tým má tři zápasy na to, aby se výkony zlepšily, jinak se v Plzni dají očekávat změny.

Přišly ale další dvě prohry. „Prohráli jsme dva zápasy o branku, jeden jsme vyhráli. Samozřejmě o tom ultimátu víme. S vedením komunikujeme každý den, důvěru máme. Nějaké změny se v poslední době udělaly, ať už jde o odchody, nebo příchody. Pracujeme dál a věříme, že se to zlepší,“ zmínil po prohře s Brnem první změny trenér Petr Kořínek.

V týmu skončil nevýrazný Kanaďan Luke Adam, z Mladé Boleslavi naopak přišel Švéd Tim Söderlund.