Kluci si hrají o chleba, pro obě mužstva je udržení prioritou, říká Šlégr před bitvou Litvínova s Kladnem

„Pro každého hráče z obou mužstev by mělo být obrovskou prioritou zabránit sestupu. My chceme udržet extraligu. Kluci si, lidově řečeno, hrají o chleba. Větší motivace nemůže existovat,“ říká pro Radiožurnál generální manažer Litvínova Jiří Šlégr.

Jediný zápas rozhodne o tom, kdo se minimálně na rok rozloučí s elitou. Takový scénář při zavedení pravidla o přímém sestupu čekal málokdo. Dva nejhorší celky se o bytí a nebytí v extralize střetnou proti sobě v posledním kole.

„Je to taková ruská ruleta,“ přirovnává s nadsázkou kladenský útočník Ladislav Zikmund utkání o všechno k nebezpečné hře s revolverem s jedním nábojem v rotačním zásobníku. Jediný zápas rozhodne o tom, kdo se minimálně na rok rozloučí s elitou.

„Pro hokejistu je tento zápas tím, na který bude pamatovat na věky věků, protože možná bude mít větší náboj, než když se hraje sedmé utkání v sérii o titul,“ myslí si Jiří Šlégr a s jeho přirovnáním k sedmému finále play-off souhlasí i kladenský útočník Patrik Machač.

„Nikdy jsem takový zápas nehrál, takže vůbec nevím, o co jde. Pořád si myslím, že sedmé finále je lepší než pád do nižší soutěže. Tam je ten strašák větší. Snad na tom budeme lépe než Litvínov,“ věří Patrik Machač.

Výhra znamená záchranu v extralize, to platí jak pro Rytíře, tak pro Litvínov. Verva má ale ještě jednu možnost. Pokud by prohráli Severočeši v prodloužení nebo po nájezdech, pak by mohly sestoupit Pardubice, ale jen tehdy, pokud by Dynamo nezískalo ani bod v souběžně hraném utkání v Brně.

„Jsem rád, že to máme ve svých rukách. Rozhodne i náš výkon, jak budeme hrát, jak budeme agresivní a připravení na Brno. Na to se těším. Nemusíme na nikoho spoléhat. Můžeme si záchranu rozhodnout sami,“ těší pardubického útočníka Tomáš Rolinka.

Všechny zápasy posledního kola základní části extraligy začnou v pátek v 18 hodin.

