Musíme to odmakat a odbojovat, velí trenér hokejistů Vítkovic Holaň před zápasem na Spartě

Hokejisté Vítkovic se na startu aktuální extraligové sezony trápí. Zatímco v minulém ročníku patřili k aspirantům na mistrovský titul, momentálně jsou v tabulce až jedenáctí. V úterý od 18.30 čeká Ostravany zápas v libeňské hale proti jednomu z nejsilnějších mužstev soutěže – pražské Spartě. Ostrava 14:12 3. října 2023

„Je to těžký soupeř, navíc bude mít výhodu domácího prostředí. My se ale nedíváme, kam jedeme. Víme, co jsme schopní hrát. Věřím, že nás nastartoval závěr minulého zápasu. Už dvakrát se nám podařilo otočit tak nepříznivý výsledek,“ říká vítkovický trenér Miloš Holaň k obratu a poslední výhře nad Olomoucí 4:3 po prodloužení.

Po třech domácích porážkách tak přišlo pro Ostravany první vítězství. Útočník Petr Chlán uznává, že se loňský druhý tým po základní části trápí: „Náš momentální kámen úrazu je střílení gólů. Na jedna nula venku se nedá vyhrát. I když tlak máme, tak nám tam takové ty nehezké góly nepadají. Doufám, že se to zlomí a budeme brzy vyhrávat.“

Fanoušci před posledním domácím zápasem před rozbruslením nachystali pro Vítkovice vzkaz a Chlán si jejich přízně váží. „Jsme rádi, že fanoušci dál chodí a fandí. Stojí za námi a věří. Určitě se nám hraje lépe před plným stadionem,“ říká útočník Chlán.

Sázka na bojovnost

Ale momentálně čeká Vítkovice jeden z nejtěžších soupeřů pražská Sparta a navíc v pražské 02 areně.

„Extraliga je tak vyrovnaná, že to není lehké proti žádnému týmu. Všechny kluby hrají dobře do obrany. Samozřejmě v O2 areně bude na Spartu tlak, ale pro nás větší motivace tam uhrát nějaký bod,“ dodává Chlán.

To trenér Miloš Holaň nemyslí tolik na výsledek, spíš na přístup a nasazení. „Musíme odmakat, odbojovat zápas od zápasu. Co bude na světelné tabuli svítit po šedesáti minutách, nevíme, ale tohle chceme splnit,“ doplňuje Miloš Holaň.

