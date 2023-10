Hokejisté Olomouce zastavili vítěznou jízdu Litvínova. Po zápase se na ledě strhla hromadná rvačka

Litvínovští hokejisté nerozšíří svou sérii jedenácti extraligových výher v řadě. Do cesty se jim ve 13. kole extraligy postavila Olomouc, která na domácím ledě vyhrála 2:1. Zápas okořenila hromadná bitka po závěrečné siréně. Olomouc 7:28 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po závěrečné siréně zápasu mezi Olomoucí a Litvínovem se na ledě strhla hromadná bitka | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Se to popralo. Jeli jsme ke střídačce a rvalo se to tam víckrát. Je to hokej a stává se to,“ mávl rukou nad hromadnou bitkou na konci zápasu litvínovský útočník Ondřej Jurčík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejisty Jana Bambulu a Ondřeje Jurčíka po zápase Olomouce s Litvínovem

Rozhodčí po siréně dodatečně rozdali ještě 26 trestných minut. Samotný zápas přitom nijak vyhrocený nebyl. „Během zápasu se hrál tvrdý hokej a na konci se to semlelo. Všechny emoce šly ven a víc bych v tom nehledal,“ dodává Jurčík.

Během hry se vylučovalo jen třikrát a k velkým strkanicím nedocházelo. Olomouckého útočníka Jana Bambulu proto vyhrocený závěr překvapil: „Šel jsem slavit výhru a najednou se tam mlátili. Určitě si to nebudeme přenášet do dalších zápasů. Chtěli jsme si podat ruce, bohužel to nevyšlo.“

Rozhodčí pro jistotu hráčům doporučili, ať si raději nepodávají se soupeřem ruce. Každý tým se tak odklidil do kabin. „Nikdy jsem to nezažil. Vlastně jen při covidu, kdy to bylo nařízeno. Mela byla velká, bylo to dlouhé a rozhodčí neví, zda tam nemá nějakou zlost, kterou by to mohlo odstartovat znova. Takže rozhodčího chápu,“ uzavírá Bambula.

Díky jeho vítězné trefě Olomouc přerušila litvínovskou sérii jedenácti výher v řadě.

Litvínov otevřel v Olomouci skóre po pohledné akci zakončené Ondřejem Jurčíkem! Domácí už však stihli vyrovnat... #TELH #OLOLIT pic.twitter.com/mpKuFQmoJT — Tipsport extraliga (@telhcz) October 22, 2023