Jágr posunul rekord nejstaršího bodujícího hráče ligy. ‚Větší vášeň pro hokej nikdo nemá,‘ říká Pytlík

Hokejová legenda Jaromír Jágr je zpět. Poprvé v tomto extraligovém ročníku nastoupil k ostrému zápasu. V Pardubicích si připsal jeden kanadský bod za přihrávku, prohře svého týmu ale nezabránil. Znovu však posunul hranice. Ve věku 51 let, 10 měsíců a šesti dnů je nejstarším bodujícím hráčem v extralize. A určitě to není konec. Pardubice/Kladno 10:14 21. prosince 2023

Jágr se s týmem připravoval delší dobu a usoudil, že nastal čas pro jeho návrat na led. Nastupoval ve druhé formaci a znovu ukázal svou hokejovou šikovnost.

„Všichni vědí, kdo to je. Dělá i spoluhráče z formace lepší. Byli jsme díky tomu silní v útočné třetině. Skočit takhle v 51 do rozjetého autobusu a stále vytvářet šance pro spoluhráče a být silný jeden na jednoho, to bylo výborné,“ prozradil trenér kladenských hokejistů Otakar Vejvoda.

Na pozápasový rozhovor mezi novináře nepřišel, ale o Jágrovi se rozpovídal centr druhé formace Jaromír Pytlík.

„Je skvělé s ním hrát. Říkal mi, abych mu svou hru trochu přizpůsobil. Co mi řekne, tak se snažím na ledě dělat. Za mě je to s Gretzkym nejlepší hráč historie. Je super, že má pořád vášeň k hokeji. Takovou asi nikdo další nemá.“

Slova chvály na Jágrovu hlavu zazněla i ze strany soupeřů. „Je neuvěřitelné, že ještě najde chuť a motivaci pořád hrát. Myslím, že je to super pro český hokej, kluky v kabině i nás soupeře. Furt je to jeden z nejlepších hráčů historie a všichni se od něj můžeme učit. Sebrat puk mu je pořád těžké,“ ocenil kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.

Ani návrat legendárního hráče ale nezabránil další ztrátě Kladna, které prohrálo s Dynamem 3:4.