Souboj nejhorších týmů hokejové extraligy ovládl Litvínov, Karlovy Vary přehrál 4:1. Slaví i Liberec

Hokejisté Litvínova zvítězili v dohrávce 6. extraligového kola na ledě Karlových Varů 4:1. Severočeši tak po úvodní sérii pěti proher uspěli podruhé za sebou a poslali domácí místo sebe na dno tabulky. To Liberec se alespoň dočasně posunul na druhé místo poté, co přehrál České Budějovice jasně 6:1. Jeho rivalové mají ovšem zápas k dobru. Karlovy Vary 21:16 4. 10. 2022

Podkrušnohorské derby začala aktivněji domácí Energie a již po 26 sekundách osamocený Rachůnek prověřil pozornost Zajíčka v brance Litvínova.

Ve čtvrté minutě mohl otevřít účet zápasu Havlín, ale ani on na strážce hostující branky nevyzrál. Na druhé straně se v dobré příležitosti při přečíslení dvou na jednoho ocitl Estephan, ale i Habal byl připravený.

V polovině úvodního dějství optickou převahu převzali Severočeši, a to i zásluhou napadání karlovarských hráčů již v jejich obranném pásmu. I díky této aktivitě dostali žlutočerní možnost hrát krátce po sobě tři přesilové hry, jejichž efektem však byla pouze v 10. minutě Freibergsem nastřelená tyčka.

Hned na úvod druhé třetiny ujel po pravém křídle Sukeľ a prosadil se nekompromisní střelou do rohu karlovarské branky. Skóre otevřel jen osm sekund poté, co vyloučený Kohout naskočil na led. A pro domácí bylo ještě hůře - ve 25. minutě střelou zápěstím těsně za modrou čárou navýšil vedení hostů Wesley.

Energie pouze snížila

Po druhé obdržené brance Karlovarští opět zvýšili svou aktivitu a přitlačili Litvínov do jeho obranného pásma. Střelu Rachůnka ještě dobře chytající Zajíček dokázal zkrotit v lapačce, ale ve 28. minutě již byl krátký na Grígera, jenž po střele Hladonika do tyče uklidil puk do odkryté branky.

Blízko k vyrovnání měl minutu před koncem druhé třetiny Redlich, po nahrávce od zadního hrazení však nedokázal z bezprostřední blízkosti propasírovat puk za brankovou čáru.

Tým Vervy držel otěže utkání i ve třetí třetině. Snaha se karlovarským hráčům nedala upřít, ale Severočeši byli hokejovější a vytvořili si i v této části více příležitostí.

Velkou šanci po samostatném úniku měl Berka, jenom díky výbornému zákroku Habala neskóroval Helt, ale ve 49. minutě se již hosté radovali. Po prudké střele Hlavy se dostal k puku Gut a nekompromisně zvýšil.

Nedisciplinovaně hrající mužstvo Energie pak sice přežilo čtvrt minuty hry ve třech proti čtyřem a půl minuty dokonce i proti pěti, ale při neúspěšné závěrečné power play inkasovali domácí počtvrté z hole Stránského.

