Tři zápasy, nula bodů. Brněnská Kometa zůstává po prohře s Litvínovem na dně extraligové tabulky

Po třech kolech hokejové extraligy zůstává už jen jediný tým, který stále nezískal ani bod. Jde o brněnskou Kometu. V zatím posledním utkání prohrála na domácím ledě s Litvínovem 2:3. Útočník Brna Kristián Pospíšil Radiožurnálu Sport potvrdil, že jeho tým musí v dalších zápasech na ledě působit ještě víc zodpovědně. Brno 8:45 23. září 2023

I po třetím utkání v sezoně museli hokejisté Komety Brno poslouchat to, jak výhru slaví fanoušci soupeře. Ti domácí po prohře 2:3 s Litvínovem stadion rychle opouštěli. Frustrace nepanuje nejen u příznivců tradičního klubu, ale i u hráčů.

„Každému hráči a trenérovi záleží na úspěchu Komety a všichni chceme vyhrávat. Věřím, že tým je na ledě i mimo něj zodpovědný a dává tomu maximum. Při třetím inkasovaném gólu jsem chyboval při přihrávce, což by se nemělo stávat. Do dalšího zápasu musíme přidat ještě víc zodpovědnosti a tým má rozhodně kvalitu na to, aby vyhrával zápasy,“ říká útočník Brna Kristián Pospíšil.

Brňany může těšit alespoň to, že od dvou předchozích duelů, které prohráli shodně 0:4, tentokrát vstřelili dva góly.

„Sice je začátek sezony, ale víme, v jaké situaci se Kometa nachází. Od Brna se hned od startu očekávají jiné výsledky. Každý hokejista v podobné situaci byl a ví, že to není jednoduché. Možná nám jejich současný stav trochu pomohl,“ říká autor vítězného gólu Litvínova Jindřich Abdul.

Brněnští hokejisté budou mít možnost si zapsat první body v extraligové sezoně v neděli na ledě Mladé Boleslavi.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 23. 9. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 3 2 0 1 0 11:6 7 2. HC Sparta Praha 3 1 2 0 0 12:7 7 3. Mountfield HK, a.s. 3 2 0 1 0 10:5 7 4. HC Motor České Budějovice 3 2 0 0 1 6:6 6 5. HC Olomouc 3 2 0 0 1 6:6 6 6. HC Energie Karlovy Vary 3 2 0 0 1 13:6 6 7. HC Litvínov 3 2 0 0 1 8:9 6 8. HC VÍTKOVICE RIDERA 3 1 0 1 1 8:11 4 9. HC Oceláři Třinec 3 1 0 1 1 7:7 4 10. HC ŠKODA PLZEŇ 3 1 0 0 2 5:6 3 11. Bílí Tygři Liberec 3 1 0 0 2 8:12 3 12. Rytíři Kladno 3 0 1 0 2 4:6 2 13. BK Mladá Boleslav 3 0 1 0 2 7:9 2 14. HC KOMETA BRNO 3 0 0 0 3 2:11 0