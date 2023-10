Nehrajeme hurá hokej, hráči poctivě brání, chválí litvínovský trenér Mlejnek. Severočeši vedou ligu

Poprvé v sezoně nebodovali v extralize hokejisté Pardubic. Ve 14. kole totiž prohráli přímý souboj o první místo v Litvínově 1:4 a nejvyšší soutěž má tak nového lídra. Mexické vlny a děkovačka celého stadionu vystihly, jakou euforii severočeský klub v současnosti prožívá. Od zpravodaje z místa Litvínov 8:40 28. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Litvínova letos zatím doma neprohráli | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Užíváme si to. Moc nám pomáhají i fanoušci. Atmosféra je tady parádní a jsme rádi, že doma vyhráváme,“ pochvaloval si litvínovský útočník Petr Koblasa. Severočeši vyhráli na svém stadionu i devátý zápas v sezoně.

„Od začátku sezony chytli sebevědomý nádech a drží si ho. Hodně kluků dává góly, takže si celý tým věří. Bude to tady s nimi vždycky těžké. První v tabulce jsou zaslouženě,“ řekl pardubický Lukáš Radil.

Skalpu Pardubic a skoku na první místo tabulky si považoval litvínovský brankář Matěj Tomek. „Je to pro nás moc cenné. Je to ale i zodpovědnost do zbytku sezony, abychom nepolevili a pracovali takhle dál.“

První třetina rozhodla

Litvínov o výhře nad Pardubicemi rozhodl třemi góly v úvodní třetině. Tu odchytal za Pardubice druhý brankář Milan Klouček, který teprve podruhé v sezoně dostal přednost před Romanem Willem, jenž ho pak vystřídal.

„Vyhodnotili jsme si to s celým trenérským týmem a rozhodli jsme, že do branky půjde Milan Klouček. Myslím, že podal dobrý výkon. Ta prohra není jeho vina. Jako tým jsme neodehráli dobrý zápas,“ řekl pardubický trenér Marek Zadina.

Poctivá defenziva

Litvínovského kouče Karla Mlejnka potěšilo, jakým způsobem jeho tým tříbrankový náskok z první třetiny uhájil. „Kromě našeho brankáře musím vyzdvihnout i velmi dobrou defenzivní práci. Často se o nás mluví jako o týmu, který hraje hurá hokej. Hráči ale přistoupili na poctivou defenzivu.“

Litvínov vede extraligu o dva body před Pardubicemi, další kolo se bude hrát v neděli.