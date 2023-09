Risk s prázdnou bránou se Hradci vymstil. Kubík rozhodl střelou přes celé hřiště o výhře Budějovic

Ve 4. kole hokejové extraligy vyhrály České Budějovice dramatický zápas s Hradcem Králové. Motor zvítězil 2:1 v prodloužení, a diváci slavili úspěch svého oblíbeného týmu opravdu bouřlivě. Utkání rozhodla kuriózní situace z druhé minuty prodloužení. Hradec Králové 12:42 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českobudějovičtí hokejisté se radují z vítězství nad Hradcem Králové | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Nejlepšími hráči obou týmu byli vyhlášeni brankáři Patrik Bartošák a Dominik Hrachovina. O rivalitě na tribunách svědčí atmosféra při oznámení jejich jmen.

Českobudějovický Dominik Hrachovina se po utkání vrátil ke kurióznímu okamžiku. V prodloužení útočník Motoru České Budějovice Jan Ordoš zlomil nůž na brusli, nemohl se pohybovat, Bartošák okamžitě odjel na střídačku. Hosté situaci čtyři na dva vůbec nezvládli a do prázdné branky inkasovali.

„Ordimu upadl nůž, oni do toho šli, my nějak přečetli tu chvilkovou situaci a dali jsme gól. Vítězství před plným domem je super. Zápasy jsou těsné, takže nás těší, že máme dva body proti těžkému soupeři,“ neskrýval Dominik Hrachovina velikou spokojenost.

Risk s prázdnou bránou

Co se zdálo kuriózní, tak zvláštní nepřišlo asistentovi trenéra Martince Tomáši Hamarovi. Jakmile Jan Ordoš ztratil nůž, brankář spěchal na střídačku.

„Byl to samozřejmě impuls, ale trochu jsme se na to připravovali. Byl to záměr, protože nám to loni fungovalo. Ve třetí třetině jsme se zlepšili, byli silnější na kotouči a vypracovali si šance. Věřili jsme, že když tam budeme o jednoho hráče navíc, tak že bychom mohli dát rozdílový vítězný gól,“ vysvětluje asistent hradeckého kouče Tomáš Hamara.

Autorem posledního gólu v utkání byl Adam Kubík. Mohl ještě přihrát Přikrylovi, nakonec se ale rozhodl pro ránu přes celé hřiště. „Ordi si zlomil nůž v rohu, takže se dobelhával na střídačku bez nože. Využili toho a šli na nás čtyři na dva. Divím se, že to nezakončili, protože měli dost času. Nakonec nám puk odevzdali a já se snažil najít Filipa Přikryla. Bál jsem se, že jsou za mnou hráči, tak jsem to raději vyhodil a naštěstí jsem trefil bránu,“ dodal autor vítězného gólu Motoru Adam Kubík.