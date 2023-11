Brankář Bartošák vynuloval litvínovské střelce. Severočeši v extralize přišli o domácí neporazitelnost

Hokejisté Litvínova ztratili v tomto extraligovém ročníku domácí neporazitelnost. Jejich vítězná série se zastavila na deseti zápasech. V 18. kole totiž Severočeši podlehli Hradci Králové 0:2. I tak před reprezentační pauzou zůstávají na druhém místě tabulky. Litvínov 12:08 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litvínovští střelci si v zápase proti Hradci Králové vylámali zuby na brankáři Bartošákovi | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

„Někdy to přijít muselo, tak to musíme brát. Nám se ale nepovedly poslední tři zápasy, takže nám možná reprezentační pauza přijde vhod. Pak se zase sebereme a navážeme na předchozí výkony. Chybělo tam lepší zakončení nebo překvapivá nahrávka. Bylo to moc statické, a pokud jsme vystřelili, tak jsme netrefili bránu,“ našel litvínovské nedostatky útočník chemiků Petr Koblasa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali hráči Hradce Králové a Litvínova po extraligovém zápase, který Východočeši vyhráli 2:0

Jeho tým promarnil v úvodní části několik početních výhod, dokonce dvou minut v přesilovce pěti proti třem. „Bylo důležité, že se nám to podařilo ubránit. Kluci hráli obětavě a potom jsme vyrovnali hru. Dokázali jsme se soupeřem bruslit a uhrávat souboje, ve kterých je Litvínov hodně silný. Tým podal soudržný výkon podpořený brankářem Patrikem Bartošákem,“ chválil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec svého gólmana.

Spokojený Bartošák

Bartošák si připsal 31 úspěšných zákroků. Nejvíc právě v úvodní periodě, ve které měl Litvínov dlouhou výhodu dvou hráčů v poli. „Vždy je to těžké ubránit, ale sehráli jsme to fantasticky. Kluci to zahráli výborně, protože Litvínov tam neměl žádné vyložené šance. Naše hra spočívá v zabezpečené a výborné obraně, a pak přesun rychle a aktivně dopředu. Poslední dva zápasy se hrálo, tak jak potřebujeme. Očividně to přináší ovoce,“ potěšily Bartošáka dvě víkendové výhry a jeden inkasovaný gól.

Hradci Králové se v Litvínově vyplatila trpělivá hra. „Soupeř se v první třetině vydal a doufal, že zápas rozhodne. To se mu nepovedlo, rozhodli jsme my ve druhé třetině a pak už jsme hráli dost chytře a zkušeně, abychom jim nedovolili se vrátit do zápasu,“ říkal Bartošák.

✅✅ Paráda! 2:0, tři body. Nemusí pršet, stačí když kape! A my jdeme do reprezentační přestávky se dvěma výhrami v řadě ✌️



https://t.co/bjvqqtwPYJ pic.twitter.com/QRbNZwnxsn — Mountfield HK (@MountfieldHK) November 5, 2023

Východočeši si výhru v Litvínově zasloužili. Skvělí byli na vhazování, uzmuli jich pro sebe 42 oproti šestnácti domácím.

Navíc podle litvínovského trenéra Karla Mlejnka lépe pracovali v okolí obou brankovišť: „Hradec tam byl lepší a dominantnější. Navíc vstřelil z předbrankového prostoru oba góly. My jsme byli v předbrankovém prostoru málo, a proto jsme si ani jeden bod ze zápasu nezasloužili.“



Hradec Králové je v tabulce devátý, Litvínov udržel druhé místo. Po reprezentační přestávce bude hokejová extraliga pokračovat 16. listopadu.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 6. 11. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 18 13 1 3 1 68:38 44 2. HC Litvínov 18 11 2 0 5 64:49 37 3. HC Sparta Praha 18 10 3 0 5 59:41 36 4. HC Oceláři Třinec 17 8 3 3 3 56:41 33 5. Bílí Tygři Liberec 19 8 2 2 7 63:59 30 6. HC Energie Karlovy Vary 18 6 4 1 7 47:42 27 7. HC KOMETA BRNO 18 8 1 1 8 48:49 27 8. HC Motor České Budějovice 18 6 2 4 6 43:49 26 9. Mountfield HK, a.s. 17 6 2 3 6 44:39 25 10. HC Olomouc 18 5 1 3 9 37:55 20 11. HC ŠKODA PLZEŇ 17 5 1 2 9 39:49 19 12. Rytíři Kladno 16 3 3 2 8 39:56 17 13. HC VÍTKOVICE RIDERA 17 4 1 2 10 41:57 16 14. BK Mladá Boleslav 17 3 1 1 12 34:58 12