Přesilovky nám vůbec nešly, přiznává asistent trenéra Třince Országh po debaklu od Hradce Králové

Páteční souboj dvou posledních finalistů hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové poutal před utkáním pozornost. Nakonec to byla v rámci 6. kola aktuální sezony zcela jednoznačná záležitost. Dubnový poražený finalista Hradec Králové na mistrovském ledě vyhrál jasně 5:0. Třinec 12:09 30. září 2023

„Byla tam ta hořkost. Šlo o první zápas od finále a chtěli jsme jim ukázat, že za to umíme také pořádně vzít,“ uznal útočník Hradce Králové Radovan Pavlík.

Hosté byli na zápas skvěle připravení a domácímu Třinci nedali v zápase moc prostoru. „Chytal jim skvěle brankář, ale nějaké příležitosti jsme tam měli. Bohužel jsme je neproměnili, prohrálo se a dalších čtyřicet šest zápasů je před námi,“ díval se už dopředu po debaklu třinecký útočník Daniel Voženílek.

Domácí tým v zápase moc šancí neměl a defenzivně zvládli hosté zápas na výbornou.

„Chtěli jsme k nim rychle přistupovat a nedat jim ani vteřinu času na střelbu, protože mají v týmu exkluzivní střelce a mohli by nás potrestat. Zranil se nám hlavní brankář Patrik Bartošák a my chtěli Henrimu, co nejvíce pomoci. Měl hodně práce a chytal skvěle,“ pokračoval Radovan Pavlík na adresu domácích kanonýrů, kteří ale i díky výkonu finského gólmana Henriho Kiviaha neskórovali.

Třinci zápas absolutně nevyšel a nemohl se spolehnout ani na tradičně silnou zbraň v podobě přesilových her, které jim tentokrát v zápase vůbec nešly.

„V zápase jsme měli velmi dobrý pohyb zhruba do nějaké osmé minuty, ale od naší první přesilovky, která nám nevyšla, jsme ztratili energii. Přesilovky nám nevycházely celý zápas, naopak v oslabení jsme dvakrát inkasovali. Hráli jsme komplikovaně, odskakovali nám puky a vymýšleli věci, které nechceme dělat. Navíc jsme se velmi těžko dostávali do šancí,“ říkal asistent trenéra Třince Vladimír Országh.

Naopak na straně Hradce Králové hokejisté předvedli několik výborných výkonů. Například kapitán Jérémie Blain dal z pozice obránce dva góly.

„Nebereme to tak, že máme jednoho kapitána. Máme jich tam až pět. Neznamená to, že je kapitánem jen ten, který má na dresu céčko. Samozřejmě ale proti Třinci Blain dovedl mužstvo k vítězství, dal dva góly, odehrál obrovskou porci minut a obrana s ním je na lepší úrovni,“ doplnil asistent hradeckého trenéra Tomáše Martince Peter Frühauf.

Třinec v tabulce klesl na sedmé místo a v neděli hraje na ledě třetího Litvínova. Hradec Králové se v tabulce zařadil na čtvrtou příčku za první trio Sparta, Pardubice a Litvínov. V neděli přivítá na svém ledě Karlovy Vary.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 30. 9. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 6 5 0 1 0 25:11 16 2. HC Sparta Praha 6 4 2 0 0 26:10 16 3. HC Litvínov 6 4 1 0 1 20:14 14 4. Mountfield HK, a.s. 6 3 0 3 0 18:10 12 5. HC Motor České Budějovice 6 3 1 0 2 10:12 11 6. HC Energie Karlovy Vary 5 3 0 0 2 18:9 9 7. HC Oceláři Třinec 6 2 1 1 2 15:18 9 8. BK Mladá Boleslav 6 2 1 0 3 16:17 8 9. HC Olomouc 6 2 0 0 4 10:17 6 10. Bílí Tygři Liberec 6 2 0 0 4 14:23 6 11. HC KOMETA BRNO 6 2 0 0 4 13:18 6 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 6 1 0 2 3 15:24 5 13. HC ŠKODA PLZEŇ 5 1 0 0 4 8:13 3 14. Rytíři Kladno 6 0 1 0 5 8:20 2