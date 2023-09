Nejsem fanouškem nájezdů, ale Kovář nás podržel, říká útočník Sparty Chlapík po výhře nad Třincem

Hokejisté Třince ve druhém kole extraligy na domácím ledě prohráli se Spartou 2:3 po nájezdech. K rozstřelu ale vůbec nemuselo dojít. Oceláři totiž měli v prodloužení hned dva samostatné úniky. Nejprve jel sám na bránu Libor Hudáček a pak Daniel Voženílek. Jenže ani jeden z třineckých útočníků sparťanského gólmana Jakuba Kováře nepřekonal. Třinec 8:14 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Sparty Jakub Kovář v zápase proti Třinci své spoluhráče několikrát hodně podržel | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Hudyho klička byla moc hezká, ale Kuba Kovář předvedl skvělý zákrok. Dan Voženílek mohl zvolit něco jiného, ale po bitvě je každý generál,“ vrací se k nepovedeným samostatným únikům v prodloužení útočník Třince Andrej Nestrašil.

Libor Hudáček zvolil kličku do bekhendu, kterou mu brankář Jakub Kovář vystihl. Daniel Voženílek tak dlouho váhal, až se dostal mimo střelecký úhel.

„V tom úniku mi už docházely síly a hlava už přemýšlí jinak, když není energie. Dopřemýšlel jsem to tak, že jsem skončil za bránou. Mrzí mě to, že jsem týmu nepomohl zápas dotáhnout do vítězného konce,“ říká Voženílek Radiožurnálu Sport.

Skvělý Kovář

Sedmadvacetiletá ofenzivní opora Třince Voženílek v zápase zapsala v utkání bilanci 1+1 za gól a asistenci. Stejná čísla měl i útočník Sparty Filip Chlapík. Ten ale chválil především brankáře Jakuba Kováře.

„Kovy je špičkový gólman pro extraligu, chytá výborně a drží nás. Nájezdy jsou vždy loterie a nejsem úplně jejich fanouškem. Určitě jsem rád, že se to nakonec překlopilo na naši stranu a vezeme dva body,“ chválí Filip Chlapík svého spoluhráče z brankoviště.

Jakub Kovář vychytal nejen třinecké úniky v prodloužení, ale i tři samostatné nájezdy v rozstřelu. Sparta si i díky tomu odvezla z Werk Areny o bod víc.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 18. 9. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 2 2 0 0 0 8:2 6 2. HC Energie Karlovy Vary 2 2 0 0 0 10:2 6 3. Mountfield HK, a.s. 2 2 0 0 0 9:3 6 4. HC Sparta Praha 2 1 1 0 0 8:4 5 5. HC Motor České Budějovice 2 1 0 0 1 5:6 3 6. HC Olomouc 2 1 0 0 1 2:3 3 7. HC VÍTKOVICE RIDERA 2 1 0 0 1 6:8 3 8. HC ŠKODA PLZEŇ 2 1 0 0 1 5:5 3 9. Bílí Tygři Liberec 2 1 0 0 1 7:8 3 10. HC Litvínov 2 1 0 0 1 5:7 3 11. HC Oceláři Třinec 2 0 0 1 1 3:6 1 12. Rytíři Kladno 2 0 0 0 2 1:4 0 13. BK Mladá Boleslav 2 0 0 0 2 5:8 0 14. HC KOMETA BRNO 2 0 0 0 2 0:8 0