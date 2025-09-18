Důležitá je výhra. Hezký hokej hrát nebudeme, říká brankář Olomouce Machovský po výhře nad Kladnem
Hokejisté Olomouce v nové sezoně postupně snižují počet inkasovaných branek. Ve čtyřech utkáních jich sice dostali 15, ale v každém dalším zmenšili jejich množství na polovinu, i díky zlepšené hře před vlastní brankou. V posledních dvou vítězných zápasech s Karlovými Vary a Kladnem to bylo markantní v porovnání s prvními dvěma koly, ve kterých Hanáci inkasovali hned dvanáctkrát.
„Měli jsme nula bodů, takže nic příjemného. Ale kdybychom prohráli dvakrát 0:1, tak máme taky nula bodů. Nechci říkat, že je to jedno, pro gólmana nic příjemného,“ odmítá gólman Matěj Machovský, že by množství obdržených branek mělo na tým další negativní vliv. Sám ale ví, že mohl v úvodních zápasech udělat víc.
Poslechněte si, jak brankář Matěj Machovský a asistent trenéra Petr Svoboda hodnotí zápas s Kladnem
„Jsem hodně sebekritický, vím, že jsem klukům nepomohl. Jsem rád, že ve Varech mi kluci pomohli a konečně jsme se trochu odrazili,“ říká o vstupu Olomouce do sezony Machovský. Ten sice dostal v úvodních dvou zápasech některé lacinější góly, na druhou stranu obránci před ním mu situaci moc neulehčili.
„Jde to jedno s druhým, někdy kluci pomůžou, někdy pomůžu já. Musíme si v tom vyhovět, je to týmová hra. Určitě se to zlepšuje. Trenéři s klukama pracují, takže když se to trochu ustálí a zůstaneme zdraví, tak se ta hra zezadu zlepší,“ pochvaluje si po výhře 4:1 nad Kladnem brankář Olomouce.
Za herní proměnou stojí i trenéři, zejména asistent Petr Svoboda, jehož doménou je právě hra obránců.
„Nezměnili jsme de facto nic. Je tam trošku větší bojovnost, ve druhých třetinách jsme kompaktnější a nebojíme se hrát s pukem. Byli jsme takoví ustrašení. Ať to byl Třinec, nebo Plzeň, tak nám tam napadly góly a hra se rozpadala. Když vezmete Vary, tak jsme taky dostali dva góly, ale kluci se furt drželi toho, co jsme chtěli hrát, a přineslo to úspěch,“ těšilo Svobodu zlepšení obranných řad.
Důraz před vlastním brankovištěm, čištění tohoto prostoru a nedopouštění dorážek bylo klíčem k vítězství nad Kladnem.
„Většina gólů v hokeji padá z místa před brankou. Takže když máte silný domeček, tak se druhý tým hůř prosazuje. Když střílí z dálky, tak je to pro gólmana jednodušší, než když hasíte těžké střely z mezikruží nebo dorážky. Kluci tomu dali opravdu všechno,“ poklonil se hře svých obránců Machovský, který jeden gól po teči i tak obdržel.
Ze svých zatím nevalných statistik si ale těžkou hlavu nedělá. „Pro nás je nejdůležitější výhra. Kdybychom měli vyhrávat 10:9 a měli tři body, tak klidně budu hrát takhle. Na čísla gólmana se nic nevyhrává. Musíme zápasy vyhrávat bojovností, nějaký hezký hokej hrát asi nebudeme,“ hledá recept na prodloužení vítězné série brankář Olomouce. Jeho tým v extralize vyhrál dvakrát v řadě za tři body poprvé od října 2024.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|HC KOMETA BRNO
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2.
|BANES Motor České Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4.
|HC ŠKODA PLZEŇ
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5.
|HC Oceláři Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6.
|HC DYNAMO PARDUBICE
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7.
|HC Sparta Praha
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8.
|HC Energie Karlovy Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9.
|BK Mladá Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10.
|HC Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11.
|Rytíři Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12.
|Bílí Tygři Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13.
|HC Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14.
|Mountfield HK, a.s.
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2