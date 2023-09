Cítím se dobře, ale bodově tým musí táhnout i mladí kluci, říká Plekanec před startem extraligy

Také v nadcházející sezoně hokejové extraligy budou na zimních stadionech k vidění velké osobnosti českého hokeje. Mezi ně se bezesporu zařadí i Tomáš Plekanec. V říjnu bude kladenskému útočníkovi už 41 let, přesto se rozhodl pokračovat v profesionální kariéře. Radiožurnálu Sport prozradil, jak se udržuje v kondici a kam chce s Kladnem během sezony dojít. Kladno 17:46 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Kladna Tomáš Plekanec se chystá na další extraligovou sezonu v dresu Rytířů Kladno | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Cítím se dobře. Hokej mě pořád překvapivě baví. Spíš záleží na rodině. Ta je přednější a je potřeba si říct, jak to bude fungovat,“ vysvětluje Tomáš Plekanec důvody, proč bude v kariéře pokračovat.

Poprvé totiž do extraligy naskočil už v roce 2000 a hned v první sezoně byl vyhlášen nejlepším nováčkem soutěže. Následovala velká kariéra v NHL, kde odehrál 1001 zápasů.

Ve chvíli, kdy už jeho vrstevníci končili s kariérou, on se přes zastávku v Kometě Brno vrátil do Kladna. Mateřskému klubu pomohl k návratu do extraligy a v následujících letech ho tam pomohl i udržet. Ještě v minulé sezoně patřil mezi desítku nejvíce bodujících hráčů celé soutěže.

Nyní by měl pomoci Rytířům do vysněného play-off. „Snad si to nějak sedne a budeme hrát důstojnější roli než posledních pár let. Do play-off postupuje dvanáct týmů ze čtrnácti, takže ani jiný cíl pro nás být nemůže. Věřím, že to prolomíme a čeká nás rok, kdy to vyjde,“ věří Plekanec.

Sběratel kanadských bodů

Fanoušci Rytířů budou znovu očekávat, že právě kapitán bude Kladno táhnout bodově i v této sezoně. „Neberu to tak. Je mi 40 let a bylo by smutné, kdyby se spoléhalo jen na mě. Je to zkreslená představa a rozhodně to není správné. Musí se přidat další kluci, kteří mají šanci na sebe upozornit. Prostor na Kladně mají a já chci být platným hráčem a pomáhat mladíkům,“ říká kladenský útočník.

Kromě zkušeností a hokejového umu se Plekanec vyznačuje výbornou fyzickou kondicí. Na ledě působí tak, že nestárne.

„Mám mladou ženu, navíc sportovkyni, takže se musím udržovat. Nemám rád dny, kdy se vůbec nehnu. Chodím cvičit ráno a pak už si udělám den podle sebe. V posilovně už je to pro mě spíše udržovací fáze. Samozřejmě se jdu proběhnout, ale už neběhám na oválu osmisetmetrové úseky. Každopádně se snažím udržovat a každý den něco dělat,“ vysvětluje Plekanec.

První zápas čeká Rytíře Kladno v pátek od 18 hodin v Olomouci.