Nevyužité přesilovky, ale obětavá oslabení. Hokejisté Sparty a Brna mají do gólových žní daleko

Semifinále Tipsport extraligy mezi Spartou a brněnskou Kometou je po čtvrtém utkání vyrovnané 2:2 na zápasy. Oba celky ale zatím nedokážou využít své přesilové hry. Nevytvářejí si větší šance, a především mají problém skórovat. Důvodem jsou ale i skvělá oslabení plná obětavých zákroků hráčů druhého týmu. Brno 10:28 7. dubna 2025

Hokejisté brněnské Komety se v přesilové hře neprosadili ani jednou už ve čtvrtfinále proti Karlovým Varům. Dohromady to dělá už 10 utkání. Kapitán Jakub Flek ale po prohře 0:1 ve čtvrtém semifinále s pražskou Spartou viděl zlepšení.

„Byly tam dobré střely, dobré šance, takže jsme se konečně udrželi na puku, což je taky důležité alespoň pro hlavu. Je to lepší, než když ten puk jenom honíme po celém hřišti,“ hodnotil po zápase Flek.

Naopak Sparta ve čtvrtfinále s Třincem využila třetinu přesilovek. V semifinále na to ale nedokázala zatím navázat. „Musíme se podívat na video, trošku si to rozebrat. Možná zkusíme něco jiného, uvidíme, to budeme řešit za pár dní,“ reagoval na promarněné přesilovky sparťanský Roman Horák.

Obětaví obránci

Na vině, co se týče nevyužitých přesilovek, jsou ale i výborně hraná oslabení na druhé straně. Hráči obou týmů blokují tvrdé rány, často pak opouštějí led v evidentních bolestech. „To je taková samozřejmost, to tak musí být. Náš trenér Jirka Horáček vždycky říká, že to štípne, pak to zaleduješ a jde se dál. To je přesně tady ten případ,“ komentuje zákroky Jakub Flek.

Stejný názor na obětovat v oslabeních má i Horák. „Je to prostě válka. Teď tam všichni položí tělo, je to play-off. Všichni vědí, jak důležitý je jenom jeden gól. Ve čtvrtém utkání padl jen jeden a rozhodl, takže podle toho se to tak hraje,“ dodal sparťanský útočník.

Semifinále Tipsport extraligy mezi oběma týmy je teď vyrovnané 2:2 na zápasy. Pátý duel přivítá ve středu Praha.