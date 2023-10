Musíme hrát srdcem a výkonnost určitě poroste, říká Smoleňák po první domácí výhře Kladna v sezoně

Hokejisté Kladna porazili ve 12.kole extraligy České Budějovice 3:2 v prodloužení. Rytíři sice přišli o dvougólový náskok, přesto dokázali poprvé v sezóně zvítězit na domácím ledě. Oslavu s fanoušky si tak mohl konečně užít i autor první branky v utkání kapitán Radek Smoleňák. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiblížil, co tým musí v dalších zápasech zlepšit. Kladno 10:19 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán kladenských hokejistů Radek Smoleňák | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Radku, jak jste si po letech užil vítěznou oslavu s fanoušky na domácím stadionu na Kladně?

Bylo hezké konečně vyhrát doma. Vzpomněl jsem si na roky 1994, 1995 a 1996, když jsem chodil na hokej s tátou a sledoval Pateru, Procházku a Vejvodu. Hned mi to naskočilo. Jsem rád, že jsem se nyní dočkal domácího vítězství, a věřím, že další výhry přidáme.

Po vašem příchodu Kladno pořád boduje. Jste pro Rytíře štístko?

Kéž bych byl Vláďa Šmicer. Hraju tady čtvrtý zápas a mám dobrý pocit z toho, jak tu pracujeme i na tréninku, což lidé nevidí. Když budeme hrát takhle srdcem a nebudeme si hrát na super hokejisty, tak bude výkonnost stoupat. I tak máme před sebou plno věcí, na kterých musíme zapracovat. Srdce a bojovnost je ale základ, to se hodně zvedlo.

Ani jednou jste v sezoně nevyhráli třetí třetinu a přicházíte tím o důležité body. Jak to zlepšit?

Asi to tady před sezonou zaklela nějaká čarodějnice. Musíme se naučit hrát třetí třetiny, když vyhráváme, ale i když prohráváme. Není to v tom, že bychom nechtěli, ale musíme zapracovat na hlavách. Je potřeba do toho jít s vítěznou mentalitou a eventuálně dát vždy ještě gól navíc.

Lepší mentální nastavení by mohlo pomoci i v nedělním zápase v Karlových Varech...

Při všech čtyřech zápasech, co jsem tady zatím odehrál, budujeme naší identitu. Abychom viděli, co nám funguje a co ne. Ve Varech mají dobré bruslaře a brankáře, takže to pro nás bude dobrý test. Víme, jak hrát, abychom byli úspěšní. Ještě si musíme pohrát s detaily hry.

