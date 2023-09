Kladno zůstává v extralize na posledním místě. Premiéru v dresu Rytířů zažil i Ton mladší

Hokejisté Kladna prohráli v šestém kole extraligy s Kometou Brno 1:4 a zůstávají na posledním místě tabulky. Přitom před zápasem si mohli fanoušci připadat, že se vrátili v čase do dob, kdy Kladno hrálo o špičku extraligy. Stačilo jen poslouchat sestavy. Kladno 7:20 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutní hokejisté Kladna po porážce s brněnskou Kometou | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Martin Procházka, jmenovec olympijského vítěze a experta Radiožurnálu Sport už hraje za Kladno třetí sezonu. To Petr Ton, syn někdejšího elitního střelce a dnes manažera Sparty si v kladenském dresu odbyl premiéru v seniorské extralize. A mohla to být parádní premiéra. Při prvním pobytu na ledě si najel mezi kruhy, poprvé se dotknul puku, když bez přípravy vypálil. Brankář Dominik Furch na jeho pokus nedosáhl, ale kotouč zazvonil jen o tyčku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vnímal premiéru v dresu kladenských Rytířů Petr Ton mladší

„Je to škoda, mohl jsem zapsat krásný příběh. Bohužel ta rána trefila jen tyč,“ mrzelo Petra Tona po jeho premiérovém startu v extralize, který na začátku září oslavil teprve jedenadvacáté narozeniny.

„Nebudu říkat kdyby, protože jsme mohli vést 1:0 a zápas mohl vypadat úplně jinak. Na to se ale nehraje. Ve druhé třetině hrál ještě chvíli, ve třetí už neměl ani střídání. Není to pro Petra úplně jednoduché,“ říkal po utkání jeden z kladenských trenérů Pavel Skrbek.

Hokejisté Hradce Králové smetli Třinec 5:0. Kiviaho vynuloval domácí střelce, dvakrát skóroval Blain Číst článek

Rytíře Kladno trápí od začátku sezony nízká produktivita a právě proto povolali trenéři Petra Tona z hostování v Litoměřicích. Tam je mladý útočník nejproduktivnějším hráčem týmu. Ze sedmi střeleckých pokusů dal čtyři góly. Teď doufá, že dostane další šanci v extralize a to už by mu mohl poradit i jeho táta. Před prvním zápasem to totiž nestihl.

„Dopoledne jsem se dozvěděl, že jdu hrát, takže jsme si s tátou nestihli nic říct. Snažil jsem si zápas užít. Bylo to na poslední chvíli, takže moc času na přemýšlení nebylo. Bohužel to nebyl vítězný zápas a doufám, že dostanu znovu šanci se ukázat,“ doufal Petr Ton.

Ta šance může přijít už v neděli, kdy nastoupí Rytíři na ledě Plzně.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 30. 9. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 6 5 0 1 0 25:11 16 2. HC Sparta Praha 6 4 2 0 0 26:10 16 3. HC Litvínov 6 4 1 0 1 20:14 14 4. Mountfield HK, a.s. 6 3 0 3 0 18:10 12 5. HC Motor České Budějovice 6 3 1 0 2 10:12 11 6. HC Energie Karlovy Vary 5 3 0 0 2 18:9 9 7. HC Oceláři Třinec 6 2 1 1 2 15:18 9 8. BK Mladá Boleslav 6 2 1 0 3 16:17 8 9. HC Olomouc 6 2 0 0 4 10:17 6 10. Bílí Tygři Liberec 6 2 0 0 4 14:23 6 11. HC KOMETA BRNO 6 2 0 0 4 13:18 6 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 6 1 0 2 3 15:24 5 13. HC ŠKODA PLZEŇ 5 1 0 0 4 8:13 3 14. Rytíři Kladno 6 0 1 0 5 8:20 2