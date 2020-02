‚Kluby dělají všechno pro to, aby toho Černého Petra nedostaly.‘ V extralize vrcholí boj o záchranu

Závěr základní části hokejové extraligy má letos velký náboj. Týmy bojují o čtyřku, přímý postup do play-off, předkolo a hraje se také o bytí a nebytí. Poslední tým totiž letos bez baráže přímo padá do první ligy. Ve 42. kole si to mezi sebou napřímo rozdali dva kandidáti na tuto pozici - poslední Pardubice a předposlední Litvínov. Tedy týmy, které kvůli hrozně sestupu hodně měnily sestavu. Litvínov 16:19 1. 2. 2020 (Aktualizováno: 18:15 1. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté HC Dynamo Pardubice | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

V kabině Litvínova se po vyhraném zápasu na ledě Pardubic křičelo a slavily se důležité tři body. Severočeši vědí, do co jim hrozí, a chtějí udělat všechno pro to, aby se pro ně černý scénář nenaplnil. V těchto zápasech jde zkrátka o všechno.

„Zahráli jsme si baráž, play-off, play-out. Jsou to zápasy o všechno, proto hrajeme hokej,“ řekl kapitán Litvínova Viktor Hübl, který má s takovými zápasy bohaté zkušenosti. „Teď už je to třetí čtvrtý zápas, kdy se to srovnalo. Hrajeme dobře i zezadu, nemáme tam takový bordel. Sebevědomí je nahoře a doufám, že tímhle se ještě posune,“ pochvaluje si Hübl zlepšené výkony svého týmu.

Týmy ohrožené sestupem se před koncem přestupního termínu hodně činily. Litvínov přivedl hned sedm nových hráčů, s některými se naopak vedení klubu rozloučilo.

„Chtěli nějaké posily ke konci sezony. Tím, že se teď padá hned, tak chtějí mít co nejširší kádr. Doufáme, že to bude platné a odlepíme se odspodu,“ řekl Hübl. A výrazné posilování chápe i hlavní trenér Pardubic Milan Razým.

„Tím, že se letos zavedl model, že je přímý sestup, tak kluby dělají všechno pro to, aby toho Černého Petra nedostaly,“ řekl Razým.

Stejně jako se křičelo v litvínovské šatně, tak byl slyšet křik i v té pardubické. Ale ne po konci zápasu, ale po druhé třetině, kdy trenéři potřebovali tým probudit aby se vrátil ke hře z minulých kol, která přinášela body.

„Po druhé třetině to odnesla snad i televize v kabině. Nepochopím, proč jsme v prvních dvou třetinách neměli pohyb a důraz,“ nechápal přístup svých hráčů pardubický trenér Milan Razým.

Situace pro Pardubice je po pátečním kole ještě kritičtější. Na Litvínov ztrácejí čtyři body a to mají navíc Severočeši dva zápasy k dobru. „Radši jsem se ani nedíval na tabulku. Dokud je tam nějaká šance, klidně teoretická, tak to nevzdáváme,“ říká pardubický útočník Jan Mandát.

„Řekli jsme klukům, že jsme prohráli bitvu, ne válku. S takovým výkonem, co jsme předvedli v prvních dvou třetinách, šanci na záchranu nemáme. Nicméně zápasy předtím jsme odehráli velmi dobře, ale sbíráme to jen po bodu,“ dodal trenér Pardubic Razým.

Východočechy čeká ještě devět zápasů a z nich potřebují vytěžit maximum. Černého Petra v podobě sestupu teď drží hráči Dynama pevně v ruce a vypadá to, že zbavit se ho bude hodně náročný úkol.