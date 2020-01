Nejdřív výhra, pak jim soupeř vypral. Sparťanům vypomohly Karlovy Vary před utkáním v Drážďanech

Hokejisté Sparty už jsou v Drážďanech, kde je v sobotu čeká utkání pod širým nebem proti Litvínovu. Pražský tým se do Německa vydal rovnou z vítězného čtvrtečního utkání v Karlových Varech, kde ale zůstali kustodi a také zpocené dresy a výstroj Sparty. Karlovy Vary 11:36 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O2 arena, která je domácí halou hokejistů Sparty | Zdroj: Profimedia

S rukavicemi nedojdou hráči ani do kabin, hned je odkládají na fukary na chodbě kustodům. Ti jediní nemíří s týmem rovnou do Německa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejistům Sparty vypomohli před utkáním v Drážďanech v Karlových Varech. Více v příspěvku Martina Charváta

„Jsou domluveni s domácím týmem, který jim vypere. Kousek odtud mají zamluvené dva pokoje v hotelu a až se ráno vrátí, bude tu připravené prádlo. Oni zabalí tašky, nahází je do auta a pojedou směr Drážďany,“ vysvětluje Radiožurnálu sparťanský videokouč Jakub Zelenka, jak si týmy Karlových Varů a Sparty pomůžou.

„Většinou, když jedeme například na Moravu o den dříve a máme tam ranní rozbruslení, tak si týmy vyjdou vstříc a vyperou si navzájem,“ doplnil Zelenka.

Soudě podle rychlosti vyprání zpocených věcí dvaceti hráčů by jejich pračky braly i leckteré domácnosti. „Asi za hodinu a půl má celý tým (co se týče výstroje) vypráno. Druhá várka jsou potom dresy, takže během dvou až tří hodin je praní zvládnuté. To, že nás Sparta požádal o výpomoc, je úplně běžné. My tento ‚support‘ na výjezdech také využíváme,“ řekl karlovarský trenér Tomáš Mariška.

Většinou ale mužstva postupují obráceně a kustodi se vydají k soupeři dopředu, a ne aby jim domácí prali po zápase. Ale i to se stává a podle sparťanského kouče Uweho Kruppa nejde jen o českou specialitu.

„Kustodi hodně drží pospolu. Mám zkušenosti z NHL a dalších soutěží, že co se týče podpory týmů a týmového vybavení, tak všichni spolupracují. Možná před třiceti lety byla zkušenost jiná, ale v současnosti si týmy pomáhají - jednou potřebujete vy, podruhé třeba zase oni,“ popsal německý kouč, který vede pražský klub druhým rokem.

Jeho svěřence čeká utkání pod širým nebem v Drážďanech v sobotu. Proti Litvínovu nastoupí od 19.30.