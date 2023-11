Spoluhráči mě chválili, ale byli trošku hořcí, směje se litvínovský Havelka. Odvolal trest pro Řepíka

I pořadatelé spolu se 16 683 diváky tleskali litvínovskému útočníkovi Martinu Havelkovi za to, že řekl sudím, ať odvolají potenciální trest Michala Řepíka.

„No určitě to nebylo tak hrozné, abych ten trest neodvolal. Tresty se zpřísnili. Pomalu každý druhý zápas někdo dostane pokutu deseti procent z platu, takže jsem to radši odvolal,“ přemýšlel Havelka i případném trestu od disciplinární komise za simulování.

Pousmál se nad tím stejně jako nad reakcí jeho spoluhráčů. „Pochválili mě, ale byli trošku hořký, že to faul nebyl.“

‚Jako Ronaldo‘

Naopak slova chvály měl autor rozhodujícího gólu, sparťan Pavel Kousal. „Já s ním hrál v mládežnické reprezentaci, takže jsem za ním hned přijel a říkal ‚hezky Havi.‘ Ještě když to navíc bylo během naší přesilovky. Bylo to hezké gesto. Třeba teď bude všude jako Ronaldo,“ přirovnal Kousal Havelku k portugalské fotbalové hvězdě Cristianu Ronaldovi, který v pondělním utkání asijské Ligy mistrů odmítl po sporném zákroku penaltu.

„My hráče na rovinu nenabádáme, aby tohle dělali, ale ani jim to nezakazujeme. Jestli v té situaci cítil, že je to správné, tak je to ok,“ popsal Havelkovo chování trenér Litvínova Karel Mlejnek. Jeho protějšku Pavlu Grossovi se ale možnost takto odvolat vyloučení nelíbí.

„Já tohle pravidlo nemám moc rád. Buď se něco pískne, nebo se to nepískne. Je tu hodně trestů za filmované pády, z čehož mě trochu mrazí. To by nemělo patřit k hokeji, že je každý týden někdo potrestaný,“ řekl Gross po vítězství jeho sparťanského týmu 3:1 nad Litvínovem.