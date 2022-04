Veleúspěšná éra končí třetím titulem. Věřím, že mě kroky do Třince zase zavedou, loučí se kouč Varaďa

Hokejové extralize v posledních letech jasně vládne Třinec. Oceláři získali třetí titul v řadě, když Spartu porazili 4:2 na zápasy. Po pěti letech ale v Třinci končí éra trenéra Václava Varadi, který už v průběhu sezony oznámil konec ve slezském týmu. „Věřím, že mě mé kroky do Třince jednou zase zavedou,“ rozloučil se po triumfu třinecký kouč. Praha 10:15 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinecký kouč Václav Varaďa slaví s Masarykovým pohárem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Na všechny tři budu vzpomínat hodně rád. A že takhle v Třinci završím pětiletku, to je pro mě emotivní. Samozřejmě to bylo dennodenně o tvrdé práci. Pečlivě jsem s realizačním týmem vybíral hráče. A moc mě těší, že jsem se v nich nespletl,“ prohlásil trenér třineckých hokejistů Václav Varaďa.

Právě on stojí za nadvládou slezského klubu v posledních extraligových sezonách. Varaďa dovedl Oceláře během čtyř let ke třem titulům v řadě. Sérii narušil Třinci jen ročník 2019/2020, který se kvůli pandemii koronaviru nedohrál.

„Mrzí mě to moc. S tím kádrem jsme měli šanci udělat titul,“ řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Současné úspěchy Ocelářů začínají připomínat hegemonii Vsetína, který v devadesátých letech slavil dokonce pět extraligových titulů v řadě.

„Víme, jak mančaft ve Vsetíně vypadal. Byla tam hromada peněz. Ale vyhrát třikrát v řadě v dnešní době je velký úspěch,“ tvrdí kapitán Ocelářů Petr Vrána, který stejně jako vloni jako první zdvihnul nad hlavu Masarykův pohár.

Mimochodem do Třince přišel před třemi lety právě ze Sparty. Od té doby patří Vrána mezi klíčové postavy týmu a byl u všech tří titulů Ocelářů.

„Říká se, že Třinec je tým hvězd. Ale když vlezete do šatny, nepřijde vám, že by se někdo choval jako hvězda. A to je důležité, že tým držel pospolu a že byl jako rodina,“ vysvětluje třinecký útočník Vladimír Svačina. Otázkou ale je, co bude s Oceláři dál, protože u týmu končí trenér.

„Těší mě, že končím s titulem. Vážím si toho. Přál bych Třinci další úspěchy, ale v závěsu je spoustu vlčáků a budou to mít dost těžké. Věřím, že mě mé kroky do Třince jednou zase zavedou,“ řekl Varaďa.