Když to nejde, je jedno s jakým soupeřem hrajete. Teď to na nás padlo, přiznává kouč hokejistů Litvínova

Bylo to velké překvapení 19. extraligového kola. Poslední Mladá Boleslav vyhrála nad v tabulce třetím Litvínovem jasně 5:0 a ukázala, že i s favoritem se dá hrát. Trenér poraženého týmu Karel Mlejnek přiznal, že jeho svěřenci momentálně nezažívají ideální období. Mladá Boleslav 12:02 18. listopadu 2023

„Myslím si, že dominantní postavou v první polovině utkání byla naše střelecká nemohoucnost anebo brankář domácích Novotný. Bohužel jsme v rychlém sledu inkasovali po individuálních chybách tři góly. Jako tým ze třetího místa bychom měli mít na kotouči větší sebevědomí,“ naráží trenér Litvínova Karel Mlejnek na postavení svého týmu v tabulce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéry hokejistů Mladé Boleslavi a Litvínova po výhře Bruslařů 5:0

První třetina nerozhodla nic, v té druhé přišla smršť mladoboleslavských gólu. „Během snad sedmi minut jsme dali tři góly a to nám hodně zvedlo sebevědomí,“ říká asistent trenéra Mladé Boleslavi Václav Pletka.

Litvínovská ofenziva těžce zklamala. A to bylo zásadní právě pro domácí. „Pro nás bylo hodně důležité, že jsme dali první gól. Pokud inkasujete a nacházíte se tam, kde se nacházíte, tak vás to většinou kopne dolů,“ dodává Pletka.

„Teď to na nás padlo a je evidentní, že kromě jednoho mančaftu je jedno, kam přijedete. Kdyby tu na zimním stadionu byla nálepka jakéhokoliv týmu od druhého do posledního, tak je to naprosto jedno,“ přiznává litvínovský kouč Karel Mlejnek a naráží na zatím suverénní Pardubice.

Litvínov nevyužil možnosti dostat se znovu na druhé místo tabulky, Mladá Boleslav sice zůstává poslední, ale ukončila sérii šesti proher v řadě vítězstvím nad favoritem 5:0.

Jan Závora vstřelil proti Litvínovu svůj první extraligový gól a nasměroval @bkboleslav k vítězství nad favoritem! #TELH #extraliga pic.twitter.com/Elmp7FmtOZ — Tipsport extraliga (@telhcz) November 18, 2023