‚Fyzicky ok, herně se do toho dostanu.‘ Navrátilec Frolík oblékl po sedmnácti letech dres Kladna

I s hvězdným navrátilcem v sestavě se hokejisté Kladna dočkali první výhry v sezoně. Ve třetím kole extraligy zvítězili na ledě Vítkovic 3:2 po nájezdech. Po dlouhých sedmnácti letech se v kladenském dresu objevil i vítěz Stanley Cupu z roku 2013 a dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa Michael Frolík. Ostrava 9:47 23. září 2023

„Je to speciální nastoupit po takové době do mistrovského zápasu za domácí klub. Doufejme, že se bude můj výkon zlepšovat a budu klukům ještě víc pomáhat,“ říká kladenský útočník Michael Frolík.

Poslechněte si, jak hokejový útočník Michael Frolík prožíval návrat do kladenského dresu

Pětatřicetiletý hokejista odehrál v NHL i s play-off přes 900 utkání. S Chicagem vyhrál Stanley Cup v sezoně 2012/2013. Po dlouhých letech v zámoří, jedné sezoně ve Švýcarsku a ročním angažmá v Liberci, se zkušený reprezentant vrátil domů. Do poslední chvíle ale nebylo jasné, kdy se fanouškům představí poprvé.

„Měl jsem zdravotní problémy a skoro tři týdny jsem nemohl nic dělat. Teď jsem si dal dva tréninky a hned šel do zápasu. Nebylo to nic jednoduchého, ale fyzicky jsem se cítil ok. Herně to ještě bude chvíli trvat, ale určitě se do toho brzy dostanu,“ věří Frolík.

Vzpomínky na kladenský stadion

Na ledě Vítkovic odehrál více než 16 minut. V akci ho viděla i zhruba dvacetičlenná skupinka hostujících fanoušků. Před velkým domácím kotlem se může Michael Frolík představit už nyní v neděli. Kladno bude hostit Spartu na svém stadionu, který se podle hvězdného navrátilce změnil jen částečně.

„V kabině moc změn nebylo. Hřiště se zúžilo, mantinely jsou nové, ale hodně věcí je tam stejných. Je zvláštní, že to zůstalo stejné i po takové době. Mám na stadion skvělé vzpomínky na mládí, kategorii dorostu a juniorů, kdy jsme hodně vyhrávali,“ usmívá se Michael Frolík, který má za úkol pomoci Kladnu ke klidné záchraně a případnému útoku na předkolo play-off.