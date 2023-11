Kometa porazila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. České Budějovice ukončily vítěznou sérii Liberce

Dojde na emoce, předpovídá Smoleňák návrat v dresu Kladna na led Hradce. Bývalí spoluhráči čekají ovace

Smoleňák poprvé v extralize nastoupí v Hradci Králové, z nějž v říjnu odešel do Kladna. „Mám to zakroužkované v kalendáři a jsem zvědavý, jak to bude probíhat,“ popisuje.