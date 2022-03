‚Přijelo čtrnáct lidí.‘ Zlínský Honejsek řeší místo sestupu evakuaci rodiny ukrajinské přítelkyně

„Musím se přiznat, že poslední čtyři zápasy absolutně nemyslím na hokej a musím se do toho strašně nutit. Moje přítelkyně je z Ukrajiny, můj syn je napůl Ukrajinec, takže mám úplně jiné starosti,“ začal při rozhovoru po výhře nad Plzní zlínský hokejista Antonín Honejsek sám mluvit o tématu, které ho aktuálně trápí nejvíc.

Důležitější než hokejové zápasy pro něj v posledních dnech bylo dostat do bezpečí rodinu jeho ukrajinské přítelkyně.

„Moje rodina je tady, syn je se mnou, přítelkyně taky, rodiče taky a přijelo čtrnáct lidí z různých koutů, z Kyjeva, z Oděsy... Máme s tím hodně práce. Chlapi zůstali na hranicích. Je to fakt hrozná doba,“ popisuje Honejsek s tím, že rodinným příslušníkům a známým pomáhá se zařizováním bydlení a dalšími věcmi souvisejícími s jejich úprkem před ruskou agresí.

A tak přestože tato sezona je pro zlínské hokejisty sportovně hodně nepovedená a skončí sestupem, teď je stadion místo, kde si útočník aspoň trochu psychicky odpočine.

„Snažím se na hokeji vypnout. Když jsem ale dělal rozhovor v Mladé Boleslavi, kdy pak vyšlo, jak jsem skleslý, tak šlo o to, že jsem vyřízený z tohoto. Musím se na to soustředit, protože kromě těchto dvou hodin jsem v úplně jiném světě,“ vrátil se Honejsek také k utkání v Mladé Boleslavi, po kterém bylo o zlínském sestupu definitivně jasno.

„Když to řeknu blbě, tak sestup se může stát, ale to, co se děje, mi hlava nebere,“ říká Antonín Honejsek, kterého už čekají v této sezoně jenom dva zápasy.