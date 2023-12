Takhle to dál nešlo, popsal Hertl hrůzný start Sharks do sezony. O domácí šampionát by měl zájem

Hlavně kvůli nepovedenému začátku sezony se hokejisté San Jose krčí v NHL na posledním místě. Zpátky mezi kluby bojující o play-off se je snaží dostat Tomáš Hertl. Ten se během této sezony musel kromě výsledkového propadu vypořádat taky s náhlým a bolestivým zdravotním problémem. San Jose 12:53 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl | Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je pravda, že když jsme hráli s Islanders a já o přestávce vyčůral kousek kamene, tak ta bolest byla mnohem menší. A nastřílel jsem hattrick,“ ohlíží se už s úsměvem Tomáš Hertl za začátkem prosince, kdy musel kvůli ledvinovým kamenům i na operaci.

Když se ale rozpomene na začátek sezony, vybaví se mu bolest jiného ražení. San Jose prohrálo v NHL prvních 11 zápasů a poslední dva z nich inkasovali Sharks pokaždé deset gólů. Došlo dokonce i na nepopulární návštěvu generálního manažera klubu v týmové kabině.

„Řekl nám, že je něco jiného prohrát o gól a bojovat až do konce a prohrát s deseti góly, když jsme jim to darovali. Takhle to dál nešlo,“ popsal Hertl.

Ještě v 52. minutě prohrávali 1:4, přesto se nakonec hokejisté San Jose radovali na ledě Islanders z vítězství. ✅



Tomáš Hertl dvěma trefami v závěrečné desetiminutovce dovršil svůj šestý hattrick v NHL, a poslal duel do prodloužení. pic.twitter.com/KdKQyxiqVC — Livesport.cz (@LivesportCZ) December 6, 2023

Hertl už ve 30 letech patří v San Jose ke služebně nejstarším hráčům a se smlouvou až do léta 2030 se od něj očekává, že bude plnit roli vůdčí osobnosti, kterou před ním vykonávali Pavelski, Thornton a další.

„Měli jsme tady super lídry. Já dělám maximum, abych táhl mladé kluky a pomohl jim v jejich kariérách.“

Z posledního místa v tabulce se San Jose s přibývajícími zápasy vzdaluje play-off. Tomáš Hertl by proto mohl začít pokoukávat i po domácím světovém šampionátu, který se bude hrát v květnu v Praze a Ostravě.

„Samozřejmě to sleduju. Když budu zdravý a tým mě bude chtít, tak rád přijedu,“ připustil Hertl, že v případě brzkého konce Sharks v NHL by rád oblékl reprezentační dres.