‚Je to letní příprava v zimě. Příšerný.‘ Hokejisté apelují na vládu, aby jim umožnila aspoň trénovat

Zatímco profesionální fotbalisté v Česku můžou trénovat bez omezení, extraligoví hokejisté mají kvůli vládním opatřením stadiony uzavřené, a nemůžou se tak připravovat na ledě. Vedení českého hokeje to chce spolu s Asociací profesionálních klubů změnit. Praha 19:17 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání Karlovy Vary - Sparta se kvůli koronavirovým opatřením hrálo před prázdnými tribunami | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Je to taková letní příprava v totální zimě. Ani snad nemám náladu o tom mluvit, je to příšený. Konečně začalo být venku počasí, u kterého si člověk říká, že i let na zimácích začne být lepší a soutěž má grády. Týmy už začínají být sehrané, pomalu začíná druhá čtvrtina základní části.“

Nejen hokejista Plzně Petr Straka by určitě rád vyměnil nabírání fyzické kondice v zimě a dešti za pohodlí zimního stadionu, to ale na minimálně příští dva týdny není kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru možné.

Extraliga žádá Prymulu o výjimku: Uděláme bublinu jako v NHL, píše ministrovi v dopise Číst článek

Český hokej a Asociace profesionálních klubů proto napsaly otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO), jestli by se nemohly týmy vrátit k tréninku dříve.

„Nečinnost, která je působena nouzovým stavem, by pro nás byla – dalo by se říci – smrtící. Sice můžeme trénovat venku, pro nás je ale základ bruslit a být na ledě. Jako podpůrný argument jsme uvedli míru promořenosti extraligových mužstev, která se blíží hranici 70-80 procent,“ vysvětlil jeden ze členů asociace a generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.

Zároveň připomněl, že většina hráčů a členů realizačních týmů už onemocnění covid-19 prodělala.

Výběr do 20 let

Kromě extraligových hokejistů potřebuje na ledě trénovat také reprezentace do 20 let, kterou čeká na přelomu roku mistrovství světa v Kanadě. Pro ni je hokejový svaz schopný vytvořit na stadionu v Litoměřicích takzvanou bublinu podobnou té, v jaké dohrávali sezónu hráči NHL.

„Na zimním stadionu je můžeme ubytovat, dávat jim tam jídlo, vařit jim tam, kontrolovat je, testovat. Můžou tam mít i suchou přípravu i být na ledě a nemusí při tom všem odejít ze stadionu,“ řekl Radiožurnálu prezident Českého hokeje Tomáš Král, podle kterého je na extraligových stadionech teď bezpečněji než na jiných veřejných místech.