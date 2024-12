Trápící se Třinec nastoupí proti Pardubicím i s posilou z NHL. ‚Už se těším na led,‘ hlásí obránce Koch

„Z mé pozice bylo těžké se do NHL probojovat, například s ohledem na můj věk. Sledoval jsem Třinec delší dobu, poté jsme se dali do kontaktu a rychle jsme se domluvili. Jsem šťastný, že jsem tady a už se těším na led,“ popsal Patrik Koch svůj návrat do Evropy. S Třincem totiž podepsal smlouvu už loni v létě, ale nakonec vyslyšel nabídku Arizony. Ta se letos v létě stěhovala do Utahu a Koch ucítil novou šanci na NHL.

Koch ale zůstal u jednoho březnového zápasu za Coyotes proti Minnesotě, ve kterém nasbíral deset trestných minut. Ale rok a půl v zámoří přesto bere pozitivně.

„Byla to obrovská zkušenost a jsem za ni šťastný. Dalo mi to spoustu věcí jak v osobním životě, tak v hokeji. S rodinou to byly krásné měsíce a začne pro nás nová kapitola,“ hlásí odchovanec Slovanu Bratislava.

O důrazného a rychlého obránce byl na trhu okamžitě zájem, ale Koch i kvůli předchozí dohodě upřednostnil klub z česko-slovenského pomezí.

„Byly ve hře i jiné možnosti, ale já byl rozhodnutý a chtěl jsem sem. Už předtím byl Třinec takový malý sen, tak se na to těším,“ popsal rozhodování obránce.

K týmu už se připojil i obránce Patrik Koch! pic.twitter.com/vjQeljHVSo — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) December 3, 2024

První trénink s mužstvem absolvoval v sobotu, pak Oceláři odjeli do Karlových Varů a v pondělí měli volno. Do pátku stihne Koch s obhájci titulu ještě dvojnásobné dopolední rozbruslení a poté už se postaví proti Pardubicím.

Skoro ve stejnou dobu sen o startu v NHL ve stejné organizaci vzdal i Kochův krajan Miloš Kelemen - a právě tomuto útočníkovi v pardubickém dresu bude Koch v pátek čelit.

„Do hloubky jsme to neprobírali, ale přes zprávy jsme se trochu popichovali,“ doplnil Patrik Koch k očekávané páteční premiéře.