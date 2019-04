Jde totálně o všechno, říká před třetím zápasem finálové série třinecký Marcinko

Finálová série play-off hokejové extraligy nabídne v pondělí další zápas. Oceláři Třinec přivítají Liberec za nerozhodného stavu 1:1. Zatímco v prvním zápase byl relativní klid, ve druhém už to vřelo. Řešení nevyřízených účtů se dá očekávat i třetím klání. Třinec 14:57 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu mezi Libercem a Třincem | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Já viděl jen jednu bitku, jak tam bláznil Tomáš Filippi,“ říkal pro Radiožurnál liberecký Jaroslav Vlach po druhém zápase finále, ale zřejmě se nedíval moc dobře, nebo se staral spíš o to, aby měl síly na další střídání.

Případně, jak si dát pozor a zůstat v rozhodující fázi sezony v klidu.

Jako třeba třinecký Tomáš Marcinko. „Je to těžké. Všichni jsme si ale vědomi, že toho můžou plynout zbytečné fauly a vyloučení. Do jisté míry je ale třeba ty emoce mít. Ne ale přes limit, který hrozí vyloučeními. O to se snažíme,“ říká hráč, o němž jde říct, že se v podobných situacích rozhodně umí orientovat.

A v tu chvíli to není jen souboj s protihráčem, ale je také nutné umět vyjít s rozhodčími. Funguje to ale se stoupající nervozitou vzájemně?

„Určitě ano. Myslím ale, že i oni jsou v tomto směru takoví, že neřeší hned první emoční výlevy. Jsou si vědomi, že jde totálně o všechno. Je tam i jistá dávka adrenalinu. Vše k tomu patří. Nehrotí se to zase tak, že by se tam někdo mlátil hokejkami přes hlavu. Je to v míře, ve které je to únosné,“ vysvětluje Marcinko.

Navazuje na něj jeho protihráč z Liberce Jaroslav Vlach, jehož tým ve finále zatím inkasoval pouze v oslabení. I proto je důležitá disciplína.

„Myslím si, že ani jeden mančaft necukne. Čím déle spolu soupeři hrají, tím více je tam minisoubojů. Sčítá se to a asi toho bude víc a víc. Nesmí tam být špatné emoce. Pak jsou z toho vyloučení a víme, že Třinec má dobré přesilovky. Mohlo by nás to mrzet.“

Třetí finále hokejové extraligy mezi Libercem a Třincem začne v 17.00. Stav série je 1:1. Výhodu domácího prostředí má Třinec.