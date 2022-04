Třinečtí nechtějí Mladou Boleslav v semifinále podceňovat. Růžička bere gólový půst s nadhledem

Hokejisté Třince a Mladé Boleslavi vstoupí do semifinálové série extraligového play-off. A můžou hodně vzpomínat na rok starou situaci, to se totiž ve stejné fázi soutěže utkali také. Po výhře 4:3 na zápasy tehdy postoupil do finále pozdější vítěz mistrovského titulu z Třince. Třinec 13:33 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Třince Václav Varaďa | Zdroj: Profimedia

Měli třinečtí podle svého trenéra Václava Varadi loni namále? „No, vyhráli jsme pak zlato, takže žádné namále se nepočítá, nejdůležitější byl výsledek, který byl potom. Hráči si toho určitě váží a zpětně vnímají, jaká byla postoupit do finále dřina. Boleslav nám to udělala nesmírně těžké, budou se z toho chtít ponaučit a mít výkonnost ještě lepší,“ říká Varaďa.

S Třincem získal zkušený kouč dva poslední mistrovské tituly, před oznámeným odchodem po sezoně by rád přidal třetí. Mladá Boleslav Ocelářům odstranila z cesty jednoho z velkých konkurentů - vítěze základní části Hradec Králové.

„Viděl jsem na Boleslavi větší chuť, hráli na krev a myslím, že tím Hradec nakonec udolali a zaslouženě postoupili dál. Pro ně je to po té základní části sezony, kterou neměli moc dobrou, skvělé, nás nicméně čeká těžký soupeř,“ myslí si Varaďa.

Gólový půst Růžičky

Postup Mladé Boleslavi do semifinále překvapil i střeleckého rekordmana Třince Martina Růžičku, ten v prvních čtyřech utkáních play-off ve čtvrtfinále proti Vítkovicím neskóroval.

„Nečekal jsem to, i když jsem věděl, že ať už skončila Boleslav v první části sezony jakkoliv, na play-off má. Stejně jako loni dokazuje, že play-off hrát umí a že je to skvělý tým,“ myslí si Růžička.

Za svou kariéru má třinecký kanonýr v play-off na kontě 49 gólů, jedna branka ho dělí od vyrovnání fantoma vyřazovacích bojů 90. let Jiřího Dopity. Historicky nejlepším střelcem play-off je Ondřej Kratěna s 59 trefami. Růžička svůj gólový půst ze série s Vítkovicemi bere s nadhledem.

„Abych řekl pravdu, moc rozhozený jsem z toho nebyl. Čím je člověk starší, tak asi víc vnímá úspěch týmu než nějaký osobní. Štvalo by mě to, kdybychom nepostoupili, to bych házel vinu na sebe. Věděli jsme, že s Vítkovicemi to o gólech příliš nebude,“ naráží šestatřicetiletý kanonýr na extrémně defenzivní taktiku předchozího soupeře.

Statistiky před sérií Třince s Mladou Boleslaví

Domácí výhoda

Díky vyřazení Hradce Králové má Třinec jednu jistotu. Pokud projde do finále, bude ho jako nejvýše postavený tým ze základní části začínat doma.

„Teď už víme, že jestli tam prolezeme, tak budeme začínat doma, ale nevím, jestli to bude nějaká výhoda. V play-off je to ošidné a sami jsme viděli, že Hradci to vůbec nepomohlo,“ soustředí se třinecký kouč Václav Varaďa na soupeře, se kterým měl loni v cestě za zlatem největší práci.

Nedělní i pondělní zápas začne v Třinci v 17.00 a přímé vstupy uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.