Požární pauza rozhodla. Třineckým mise u polárního kruhu nevyšla a s Ligou mistrů se loučí

Hokejisté Třince prohráli v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů na ledě švédské Skelleftey 2:5 a po domácí výhře 4:3 jim to na postup mezi nejlepších osm nestačilo. Zápas ve třetí třetině za stavu 2:3 z pohledu Ocelářů narušilo desetiminutové přerušení kvůli požárnímu alarmu a diváci museli z haly a domácí měli extra čas na náčrt následné přesilovky

„S jejich klukama jsme si dělali srandu, nevěděli jsme co to bylo, a bohužel pro náš to přišlo v blbou chvíli. Měli tak deset minut se připravit na přesilovku, šli i do šatny se na to hezky kouknout. A pak to se štěstím dali,“ popsal situaci před gólem Skelleftey na 4:2 obránce Jakub Jeřábek. Přitom vstup do zápasu vyšel Ocelářům náramně. Právě Jeřábek využil už ve 4. minutě první přesilovku a hosté vedli 1:0. Pak ale především ve druhé části nestíhali.

„My jsme začali docela dobře, ale hráli jsme moc pasivně, málo v útočném pásmu. Na to, jak umíme být ve vlastní třetině zarputilí, dali až moc jednoduché góly. Nabídli jsme jim až moc lehké góly. Po přestávce jsme dostali z přesilovky dost nešťastný gól, do prodloužení si celá série zasloužila jít,“ pokračoval třinecký obránce. V součtu obou zápasů vyhrál švédský celek 8:6 a podle trenéra Zdeňka Motáka zaslouženě.

„Doma jsme podali kvalitní výkon a zaslouženě jsme vyhráli, bohužel venku jsme při tak nekvalitním výkonu nemohli pomýšlet na vítězství ani na remízu. Musíme si říct, že jsme hráli opravdu špatně a zaslouženě jsme prohráli tříbrankovým rozdílem.“

U polárního kruhu opět povzbuzovalo třinecké hokejisty kolem stovky fanoušků a proto Oceláře vypadnutí mrzelo o to více.

„Mrzí nás to především kvůli fanouškům. Výjezdy jsou fajn a spolupráce s nimi je dobrá,“ doplnil Zdeněk Moták. Český mistr tedy nepostoupil, ale Vítkovice a Pardubice si o kolo dále po vyřazení finských soupeřů zahrají.

