V neděli oslava, v pondělí operace. Třinecký Nestrašil dohrával finálovou sérii s poraněným ramenem

Je rodákem z Prahy a odchovancem Slavie, jeho mladší bratr nastupuje za Spartu. Ale hokejový útočník Andrej Nestrašil je už tři roky velkou oporou třineckých Ocelářů. Všechny tři sezony zakončil mistrovským titulem a momentálně se zotavuje z pondělní operace ramene. Už první kontakt s třineckou organizací byl před pěti lety pozitivní. Třinec 17:35 1. května 2024

„Když jsem do Třince přicházel, tak jsem toho o městě moc nevěděl. Samozřejmě vím, že každoročně hrajou nahoře a je tam skvělé zázemí. O zbytku jsem neměl ani páru, ale příjemně mě to překvapilo,“ říkal před třemi roky v létě Andrej Nestrašil o první třinecké zkušenosti.

Ta však byla ještě o dva roky dříve v sezoně 2019/20 odehrál dva zápasy, připsal si gól a tři přihrávky a poté odešel na dva roky do ruské KHL. Ale pak se vrátil a volba byla, jak říká Nestrašil, jasná.

„To jsem byl v Třinci krátce, asi tři týdny, ale udělalo to na mě velký dojem. Věděl jsem, že až se budu vracet, tak to bude volba číslo jedna,“ vzpomíná rodák z Prahy.

Třinec získal pátý titul za sebou a Andrej Nestrašil má třetí zlato. Novináři s ním rádi mluví a o triumfech ve všech sedmých zápasech letošního play off hovořil i před startem sezóny.

„Všichni čekají, že řekneme něco, z čeho by byl dobrý titulek. My ale půjdeme zápas od zápasu a chceme hrát dobře jako tým, jeden na druhého se můžeme spolehnout. Chceme vědět, kde na ledě budeme a kde se budeme pohybovat, abychom si co nejvíce pomohli. Budeme hrát tak, abychom neměli výčitky a aby byla výhra. Záleží na výkonu celých šedesáti minut,“ burcoval tým bývalý útočník Caroliny nebo Detroitu.

Celou sezonu se mluvilo spíše o Pardubicích i Spartě, kteří svou výkonností prognózy potvrzovali. Třinec měl tehdy čtyři tituly v řadě a oba týmy v loňském ročníku porazil, tedy stejně jako letos.

„Takhle nad tím přemýšlí spíše novináři a lidi mimo. My se soustředíme na proces, který je nastavený už delší dobu,“ předpovídal Nestrašil.

Ze hry je v závěru sezony vyřadila zranění, na ledě ale při oslavách Kuba Jeřábek, Martin Marinčin ani Andy Nestrašil chybět nesměli! pic.twitter.com/tL9nsjCZMN — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 29, 2024

Andrej Nestrašil poslední utkání nemohl hrát, v tom předposledním si po souboji u mantinelu poranil rameno. Vyskočil mu akromioklavikulární kloub, tedy spojení klíční kosti a lopatky v levém rameni.

Trofej mu pomáhal v Pardubicích zvednout starší bratr Boris. „Říkali jsme si, že to není možné, že tenhle rok je pořád pro nás,“ tvrdil v televizním rozhovoru po zlatém utkání Andrej Nestrašil.

Osm hodin poté už ale v Olomouci podstupoval operaci. Ta dopadla úspěšně. Další oslavy ale musel zkušený útočník kvůli bolestem prozatím odložit. Ale v létě bude mít ještě příležitost a pak se pustí znovu do hokejové práce.

Hokejistou je i Nestrašilův mladší bratr, sedmnáctiletý Výclav hraje za pražskou Spartu.