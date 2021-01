Vyjeli k předzápasovému rozbruslení, nastoupit ale nemohli. Třinec v Plzni postrádal posily z Kanady

Hokejisté Třince zvítězili v extralize na ledě Plzně 4:3 v prodloužení a lídr tabulky to zvládl i bez dvou kanadských posil, které už se přitom k vedoucímu týmu soutěže připojily. Na západě Čech sice Taylor Leier a Jack Rodewald vyjeli k předzápasovému rozbruslení, pro jejich start v utkání ale ze zámoří nepřišlo včas potvrzení. Plzeň 8:08 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Leier a Jack Rodewald (na snímku) vyjeli k předzápasovému rozbruslení, proti Plzni ale ještě nastoupit nemohli | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Rozhodnutí padlo těsně po nástupu týmu na předzápasové rozbruslení. Čekali jsme do nejzazší chvíle. Potom jsme dostali informaci, že podpis transfer karty ještě pro oba hráče neproběhl,“ vysvětlil Radiožurnálu situaci třinecký trenér Václav Varaďa.

Za Třinec nemohli v Plzni nastoupit dva Kanaďané. Proč? To si poslechněte v reportáži Vladislava Janouškovce

Jeho tým i bez kanadských posil bral díky dvougólovým střelcům Michalu Kovařčíkovi a Matěji Stránskému dva body za výhru v prodloužení.

A protože už v pondělí čeká oba celky na západě Čech dohrávka 6. kola, je možné, že si na zdejším ledě oba kanadští útočníci Leier a Rodewald přece jen zahrají. „Je pracovní den i v Kanadě, takže věříme tomu, že by to mohlo dopadnout,“ doufá Varaďa.

Oba šestadvacetiletí Kanaďané by měli nahradit dvojici Filip Zadina – Lukáš Jašek, která už odcestovala do zámoří bojovat o svou šanci v NHL. „Oba jsou flexibilní, hrají každou pozici v útoku – jak centra, tak jakékoliv křídlo -, takže variabilitu tam teď budeme mít, za což jsme rádi,“ popsal posily trenér Třince.

Zatímco Oceláři se těší na to, až do hry zasáhnou dva kanadští útočníci, Plzeň si přeje co nerychlejší návrat svých hráčů ze světového šampionátu dvacítek v Kanadě. Kromě obránce Jiříčka jde hlavně dvojici útočníků - nejlepšího střelce národního týmu Martina Langa a Filipa Přikryla, který v této sezoně extraligy nastřílel pět gólů v šesti zápasech.

„Samozřejmě budeme čekat na útočníky, co přijedou z dvacítky. Nemám úplně přesné informace, ale myslím si, že se vrací až ve čtvrtek společným letadlem s ostatními týmy a je pak otázka, jestli na pátek už budou připravení,“ upíná se k příjezdu mladíků asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík, který se svými kolegy postrádá tři ze čtyř centrů. Navíc duel s Třincem kvůli zranění nedohrál další útočník Matyáš Kantner.